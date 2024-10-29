逆市擴張｜被譽為東京最好吃漢堡扒12月殺入海城港 老闆撐港餐飲業：唔係無得做

▲ 人氣炭火漢堡扒挽肉と米逆市開分店， 12月聖誕節前正式於海城港開幕。

【挽肉と米/叙福樓/黃傑龍】日本人氣過江龍「挽肉と米」，即將在尖沙咀海港城開設第二間分店，預計於12月聖誕節前正式開幕。叙福樓集團老闆表示，即使與IFC店之間會有分工管理，但就保證：「絕對會保持正宗」。

最新影片︰

挽肉と米分店｜兩店有不同用餐體驗

「挽肉と米」由連鎖燒肉店「牛角」香港代理的叙福樓集團引入，首店已於中環IFC Mall開業，受到食客的熱烈追捧，經常大排長龍。近日，叙福樓主席黃傑龍在社交媒體上宣布了敘福樓集團擴張計劃，當中包括「挽肉と米」2號店確定進駐尖沙咀海港城，預計於12月聖誕節前就會開幕，他又表示2號店與中環IFC店兩間分店之間會有分工管理，以提供不同的用餐體驗，他保證：「絕對會保持正宗」，讓更多食客能輕鬆享受到這道人氣美食。

不少網民對消息表示期待：「勁！執10間開16間、你真係做到！」、「咁有能力開咁多新店」、「想試好久了」、「好想試吓香港店，實在太難排隊，太難預約！」

黑白大廚｜星級評審安成宰M+開餐廳 坐擁西九海景午餐$680起

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

挽肉と米分店｜集團逆市擴張

黃傑龍亦在帖文提及，旗下餐廳會設於「挽肉と米」海港城2號店的相鄰舖位，包括The Matcha Tokyo和蘇州麵館「敘. 小麵」，為食客提供更多元化的選擇。黃傑龍提到，旗下餐廳正在快速轉型，未來還會在K11 Artmall開設溫野菜，並在啟德體育園推出四個全新品牌，包括全新品牌「好鍋日子」、「KAMO」、「牛角J」、「兩姊妹涼皮」。另外，「牛角J」及「好鍋日子」東涌分店亦正在裝修，各項細節將會陸續公布，顯示出集團的積極擴張策略。

新店開張｜Bakehouse東涌東薈城新店開幕 新推3款限定甜品+送50個特色手提袋

挽肉と米分店｜轉型去配合市場需要

黃傑龍承認，香港餐飲業具結構性挑戰，整體在收縮中，但「唔係無得做」，雖然政府不會講「打仗都唔係好危險啫，睇吓你走得快唔快咋嘛」，但作為平民確實要想辦法求生，所以「作為經營者就要盡量轉型去配合市場需要，通過改善產品與市場需要嘅契合程度增強競爭力，希望自己永遠都係生存到」。

新店速報｜Muji太古城兩層新店開幕 3大重點增設試食區+回收箱+給水站

挽肉と米分店｜前往日本學習正宗手法

「挽肉と米」以新鮮炭火現烤漢堡扒配搭新鮮米飯馳名，被譽為東京最好吃的漢堡扒，為近年新興的超人氣排隊店！新店的設計、烹調手法及食材配方都將忠實還原日本店的特色，甚至在開店前，餐廳已派員工前往日本學習正宗的烹飪技術，希望將日本店的風味帶來香港！

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

著數優惠｜戶戶送9歲生日露天野餐派對 啟德Airside派人氣美食及免費禮品【附派美食時間表】

挽肉と米分店｜漢堡扒三大食法

將漢堡扒放在白飯上，讓白飯充分吸收肉汁，再加入蛋黃及調味料便可自製美味多汁的日式生蛋拌飯。店內的羽釜鍋將輪流煮好熱騰騰的新鮮白飯；歡迎免費續添，延續美味。

直接咬下：享受肉汁、肉香和炭燒香氣的口感；將漢堡扒放在白飯上，讓其充分吸收肉汁。

配蘿蔔泥和柚子醋：將蘿蔔泥鋪在漢堡扒上，淋上自家製柚子醋，品味清新可口的味道。

配生雞蛋：將漢堡扒蘸入打散的蛋黃，或者在蛋液中加入醬油，倒在吸收了肉汁的白飯中，製作出美味多汁的「生蛋拌飯」。

內地平價超市｜HotMaxx好特賣攻港1個月新界連開2分店 網民挑戰$50買一籃零食

挽肉と米分店｜家長需留意不設兒童椅

提供「挽肉と米套餐」，套餐包括現烤100%純牛肉牛肉漢堡扒最多三件 (可有料添加)、現煮白飯(可無料添加)、味噌湯、雞蛋一隻、蘿蔔泥及柚子醋，不設其他肉類或植物肉選擇。每個座位均備有自家製特色配料，可自由配搭享用。

另外，我們亦有自製免治牛肉薯仔沙律及泡菜，自家製檸檬燒酎等含酒精飲品，以及無酒精飲品可供客人選購。記得只限堂食，不設外賣。若果帶小朋友入坐，IFC店內不設兒童椅及不可攜帶嬰兒推車，家長要留意！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】