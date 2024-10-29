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著數優惠｜莎莎超級購物節限時激賞　逾300款美妝護膚產品低至25折

休閒消費

發布時間： 2 小時前

最後更新： 44 分鐘前

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【莎莎/超級購物節/美妝護膚/著數優惠】「莎莎超級購物節」（Sasa Mega Sale 2024） 即日起至11月13日舉行！一連多日限時激賞，精選逾300款美妝、護膚、香水產品等以低至25折發售，讓你入秋煥醒肌膚!  

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莎莎超級購物節 MEGA SALE 2024

日期：即日起至11月13日

銷售點：全線莎莎分店、莎莎網店

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