東張西望丨「何伯2.0」吳先生認多女友並準備破產　揭女兒為財務公司持牌人網民意見逆轉

▲ 《東張西望》繼續被稱為「何伯2.0」的吳氏父女事件。

【東張西望 / 林映輝 / 何伯2.0】前晚（10月29日）TVB節目《東張西望》報道吳小姐報料指母親離世後約兩個月，父親帶年紀細28歲的小三「入宮」，而吳小姐不允許小三入門。

同時，吳小姐指控吳爸爸與小三一起後性情大變，更要求女兒及孫兒搬出大宅。同時，吳小姐控訴自己有600萬元存款在吳爸爸戶口，可是父親卻不願歸還。《東張西望》將有關事件報道後，吳先生被網民封為「何伯2.0」或「有錢版何伯」。

東張西望丨「何伯2.0」老翁太太離世急帶年輕小三入門 性格大變逼親女「7街瞓」

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東張西望丨吳先生認多女朋友

在昨晚，《東張西望》報道事件，主持人林映輝致電吳先生求證事件，對於女兒指控，吳爸爸回應：「成日都話因為我有一個女人，啊死咗啦，我有個女人，個女人想吞我哋錢啊。完全唔係㗎，呢個女人，我識佢係冇錯，都唔係短時間，十年八載，但係從來都冇搞過屋企問題㗎。」

他並指太太死後，自己當時要搵個伴，同時也表示已經認識新女友一段時間，坦言：「佢係做股票嘅，我以前幫襯佢咁耐，一齊做生意，做股票，幫我買賣。嗱，一個男人做生意，一個女仔好感嘅話，唔出奇㗎嘛。我夜晚都喺我自己屋企，係咪？我都冇去同佢一齊住，佢仰慕我做生意都唔定，我有好多女朋友㗎嘛。」

主持林映輝問吳爸爸太太生前知否道他有小三，吳先生回答稱：「唔知老婆知唔知，應該唔知嘅，佢知道我好多女人嘅啫，做生意都有女人㗎啦！」另外，他強調沒取走太太遺產，指一對子女，即吳小姐及兒子各得到12%．所以沒獨佔遺產。

▲ 《東張西望》主持林映輝。

東張西望丨吳小姐不認為爸爸要破產

其後，吳小姐與《東張西望》製作隊到訪吳先生的公司，惟其公司已沒有人，於是她在林映輝陪同下，打電話給與父親對質並他討600萬元。但吳爸爸稱沒錢，更表示：「我要破產！」

至於600萬借款，吳先生稱：「冇冇冇，係幫佢用嚟投資，呢間財務公司係佢持牌，就攞返嗰10%，通過我呢度一齊夾咗5,000幾萬落去，佢扔咗500萬落去，一次過就畀息口我，我就計返畀佢，其實全部都係公司㗎。」

但吳小姐卻稱爸爸講大話，指對方的銀行戶口有數百萬元至數千萬元，不認為爸爸要破產。

吳先生向林映輝稱，現在自己已辦理破產手續，辦公室及公司都被銀行收回，同時表示沒向吳小姐借600萬而是向財務公司借，而財務公司的持牌人正是吳小姐。但吳小姐繼續指吳爸爸不斷說謊，而吳爸爸惱說：「我養咗你40幾年，你咁樣搞我？你唔好亂嗡啊，依家你累到我慘啦。」

吳小姐指控，爸爸在媽媽死後3年半性情大變，直指：「我真係覺得呢，你呢個咁嘅老竇呢，真係越嚟越核突。」最後，吳小姐聲稱自己已無家可歸，要找朋友幫忙找地方暫住。

東張西望丨網民覺事件不簡單

事後，林映輝問吳小姐，吳先生堅稱600萬元是向她持牌的財務公司所借，而吳小姐也承認自己是持牌人，但稱：「所以他說不合理，公司是我，我要借錢給公司的話，是不是應該直接存入公司帳戶？為何將錢存入他戶口？然後勞師動眾從他的銀行帳戶再轉到公司帳戶？正因為這筆錢是借給公司，不是借給他。」

本來最初此事件播出，網民幾乎一面倒撐吳小姐，但昨晚節目內吳爸爸揭女兒為財務公司持牌人後，令網民覺得吳小姐背景也不少，認為事件背後真相不非如表面般簡單。

甚至有網民覺得吳小姐表現得咄咄逼人，不似是個易惹的人。另外，也有網民提出：「反正話阿仔都清楚，咁不如搵阿仔出嚟講句。」

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