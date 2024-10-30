開明教育｜中二女兒數學考試僅6分　暖心媽媽拒安排補習：數學不會就是不會

▲ 一名中二女兒數學考試僅得6分，但媽媽仍拒為女兒安排補習：「數學不會就是不會。」

孩子健康成長，學業成績優異，相信是不少家長的期盼。若子女成績不如理想呢？台灣一名媽媽早前在社交媒體threads發文，說國中二年級的女兒數學考試只有6分，她沒有責備，只表示「好的沒關係媽媽懂，數學不會就不會」。暖心的回應獲網民讚爆，更引發教育理念大討論！

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開明教育｜勉勵孩子勇敢聆聽自己聲音

帖文曝光後，媽媽的有愛回應獲超過2.5萬網民按讚！這名台灣媽媽坦言，女兒並沒有補習數學，在學校學習了一整天，不想讓其放學後還要專注在沒有興趣的科目上。她強調，女兒有其他優秀之處和自己的興趣，因此不會特別擔心她。該名媽媽又給予其他孩子們一些勉勵說話：

每個父母的思維、教育不同，沒關係，希望你們還是能夠勇敢聽自己的聲音、做想做的事，只要不作惡，勇敢長大成為驕傲的自己。

媽媽心聲｜點擊圖片即睇媽媽教養金句：

















▲ 有台灣媽媽早前在Threads發文表示女兒數學考了6分，她對女兒的窩心回應幹獲網民激讚！（Threads截圖）

開明教育｜網民讚現代父母好包容

大批網友被媽媽窩心的回應打動，留言說「看了好感動」，更有的大讚「媽媽妳超棒的，我只要成績沒有前一次好，就會被罵」，或「感謝分享，我覺得這個很棒欸」。也有網民回想起自己當年，「我國中到高中數學是0分常客，最高不超過5分，但是很開心的我對於自己的興趣很執著，也變成我的工作」。

有女兒數學也不及格的家長直言「我該向妳學習」、「時代變了~現在父母好有包容度」。另有網民稱，不用特別在意比較弱的科目，專注培養自己的興趣即可！

開明教育｜點擊圖片睇更多網民留言：

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開明教育｜老師建議上政府官網自學

雖然媽媽沒有責備女兒只考了6分，但也有國中老師在留言建議，媽媽可以透過教育部官方建立的「因才網」，帶女兒一步步自學，說網站內所有科目都有，「每個章節都有按照知識點錄好的分段小教學影片，可以反覆觀看自己不熟悉的部分，甚至回頭學習國一應該加強的區塊。裡面也有依照知識點的練習題，脫離待加強有用，至少來到普通等級！希望能幫到您」。

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