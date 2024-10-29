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巴士車廂｜帶單車上巴士佔用輪椅位　乘客質疑：輪椅上唔到等下一班？

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發布時間： 43 分鐘前

最後更新： 41 分鐘前

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單車上巴士佔用輪椅位，乘客質疑：輪椅上唔到等下一班？

【巴士 / 單車 / 輪椅】一些乘客乘坐巴士時，會將自己攜帶的大型物品放置輪椅位，並用安全帶固定。

近日，有乘客在Facebook上傳圖片，指9月24日上午10時前後，巴士途經上水區時，車內輪椅位停放了一輛單車，乘客批評道「輪椅上唔到，請等下一班」。

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單車｜單車佔用巴士輪椅位

據上傳圖片可見，一輛紅黑色的單車被放置於巴士的輪椅位，並將固定輪椅所用的安全帶綁至單車上，該使用方式可能為後上車的傷殘人士帶來不便，或因無法安全放置輪椅而被迫等待下一班車。不過，該發文沒表示真的出現有傷殘人士要上車，但不能上車的情況。

圖片上傳後，大量網民批評單車的霸位行為，並認為司機不該允許單車登車，「其實司機唔應該畀單車上車」、「單車可以咁上巴士？」、「其實已經可以向巴士公司投訴司機」、「就算摺車，都要入單車袋先上得巴士，咁大架都上到」。

也有網民認為，若有輪椅人士登車，司機應該會要求攜帶單車的乘客將車移開讓位，但若將單車挪開，卻必會造成車廂內通道擁擠，阻礙其他乘客正常通行。

單車｜攜單車上巴士有明確說明

據運輸署公示的有關交通工具攜帶單車的安排：「攜帶單車上巴士必須按照《公共巴士服務規例》第230A章第14條所規定的隨身攜帶物品大小，即重量不超逾5公斤和總體積不超逾0.1立方米的一件或多件包裹；物品不得佔用任何座位，以及不得放置在巴士的通道上或樓梯上。」

至於新大嶼山巴士公司會視情況而定，允許攜帶單車乘坐有行李架或放置行李的巴士。不過乘客必須拆去單車車輪，並須確保其單車於行程中能穩妥地固定，巴士每程只可運載最多一部單車。

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