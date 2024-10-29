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親子自助餐｜香港康得思酒店自助餐買一送一　任食生蠔/鱈蟹腳/龍蝦/蒸氣海鮮

休閒消費

撰文： 沈佩珊

發布時間： 21 分鐘前

最後更新： 17 分鐘前

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香港康得思酒店自助餐買一送一，任食生蠔、鱈蟹、龍蝦等美食。

【自助餐優惠/自助餐買一送一/酒店Buffet】Klook 今日（29日）推出香港康得思酒店自助餐買一送一優惠，品嚐秋祭海「芝」盛宴自助餐，任食多款時令海鮮，包括生蠔、鱈蟹腳及原隻開邊龍蝦等，最適合一家大細食大餐享天倫樂。

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香港康得思酒店自助餐買一送一

香港康得思酒店推出秋祭海「芝」盛宴自助餐，供應多款冰上時令海鮮，包括新鮮生蠔、鱈蟹腳及原隻開邊龍蝦等，還有蒸氣海鮮如鮑魚、海蝦及扇貝。自助餐亦提供以海鮮和芝士主打的沙律和前菜，包括泰式海鮮沙律、法式山羊芝士番茄沙律等。熱葷選擇亦十分豐富，包括芝士明太子焗扇貝、泰式烤魔鬼魚、及香蒜辣椒炒大蝦等。

自助餐亦特設即席瑞士傳統熱溶芝士，可配上麵包或焗薯，同場輪流供應一系列的芝士及蘸料，包括藍芝士、瑞士芝士、英國原味紅車打芝士等等，芝士控不要錯過。

另外，行政糕點總廚Roy Ma及其團隊匠製作了一系列精緻甜點，包括竹炭黑芝麻芝士蛋糕、開心果綠茶法式蛋糕、榴槤聖多諾黑泡芙蛋糕和巨峰提子茉莉茶慕絲，還有11款口味的MÖVENPICK®雪糕供應。

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香港康得思酒店自助餐優惠詳情

預訂日期：2024年10月29日12PM起至11月4日發售
適用日期：2024年10月30日至11月30日
地址：九龍旺角上海街555號 香港康得思酒店L樓層

【快閃買一送一】香港康得思酒店｜The Place｜自助晚餐
用餐時間：18:30 - 21:45
優惠價：$958起（人均$479，原價：$1,756起）
預訂連結：【Klook網站】

【快閃買二送二】香港康得思酒店｜The Place｜自助晚餐
用餐時間：18:30 - 21:45
優惠價：$1,915起（人均$479，原價：$3,911起）
預訂連結：【Klook網站】

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