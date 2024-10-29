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李家超回應梁振英評論　指政府須掌土地供應主導權

社會

發布時間： 34 分鐘前

最後更新： 19 分鐘前

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特首李家超表示，土地供應主導權一定要在政府手中。（經濟日報圖片）

前特首梁振英早前提出政府大量造地慎防供過於求，特首李家超昨日回應有關說法時指，土地供應主導權一定要在政府手中，否則主導權會落入「利益藩籬的控制」，不符市民和香港利益。

全國政協副主席梁振英早前在社交媒體，以「慎防供過求」為題評論香港土地房屋問題，指目前土地及房屋供應確實短缺，但未來供應並非愈多愈好，「矯枉過正的後果會很嚴重」。他又表示，近年，香港地圖被劃了不少新開發區，質疑將來的需求是否有這麼多。

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李家超出席行會前，被問及如何回應梁振英的說法時表示，經驗顯示造地不足，會導致供應不足、樓價失控和市民上樓困難等問題，而造地動輒需要好幾年，在2000年初政府停止造地一段時間，導致其後要處理的「一些實際情況是很不理想」。他認為，政府房屋市場要健康發展，土地供應主導權「一定要在政府手裏」，否則「土地的主導權，就變成利益藩籬的控制，這是不符合市民的利益，不符合香港的利益，所以我們必須顧及香港整體利益」。

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李家超認為，造地和供應是兩回事，政府要盡量發掘財政來源，「有錢可以運用，也可以將多餘的錢放在銀行，不是一定要花光，造地同樣道理」。他強調，當局不斷造地時，會按數據判斷整體房屋需要，有需要時就推出土地，以興建房屋單位讓市民「置業安居」，否則亦可成為土地儲備。

他表示，相信過往每屆政府和現屆政府，都同樣嚴肅地按數據，客觀實事求是處理；並強調政府造地決心不變，會審時度勢穩健有序推進各項目，批售土地時也會考慮市場變化。

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