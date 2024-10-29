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男神崩壞丨90年代「天王殺手」外貌突變 　出巡內地被嘲身形暴脹網民：除口罩都無人認到

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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【周華健／歌手／發福】現年63歲的周華健日前乘私家車到訪重慶著名景點時，表示因為眼看附近人多，擔心被認出後引起混亂，而打了「下車」的退堂鼓。影片曝光後，有網民卻嘲笑他想多了，根本「沒有人認識」。

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Healthy Life｜激素是致癌元兇？ 營養師拆解乳癌飲食宜忌 教煮1食譜促癌後復原

於90年代曾創作多首經典金曲的周華健，早前便於IG上載自己走訪重慶著名李子垻站，於私家車內觀賞「火車穿樓」景象。他指自己原本有下車打卡的打算，但到場後卻被景點附近的人群感到驚嚇。周華健表示由於人太多的關係，自己又沒有戴口罩，擔心下車後被人認出會引起混亂，於是最終還是打退下車念頭，笑言：

我原本以為人少少，就下車拍照，但你看人這麼多，點下車.....算了看了，當來過！

原本只是拍片分享生活點滴，但影片曝光後，不少網民卻將焦點放在周華健發福一大圈的臉龐上，嘲笑他外型嚴重走樣，更有人笑言「沒事，你儘管下去拍照，沒人會認識的，哈哈哈」，不過有粉絲則為偶像抱不平，「只是你不認識」、「你太低估了」。

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周華健近況｜今年5月跌倒後身形暴脹

事實上，雖然已屆「登六」之齡，但周華健仍積極於內地不少地方巡演。今年5月，他於江蘇演唱會結束後，當時天雨路滑，他於離場時便因此不慎跌倒，據了解，他當時十分痛苦，需立即送院治療。事後他雖然在社交媒體上向大家報平安：「只是輕輕摔了一跤，沒事！」，但後來有粉絲便留意到，他自此身材便開始急脹。

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周華健近況｜與外籍太太恩愛38年

周華健與美籍的太太識於微時，倆口於1986年結婚，他曾透露當時自己仍是一名窮小子，因此結婚時根本沒有婚紗、蜜月旅行或者宴客，但太太卻從不介意。婚後，二人育有一子一女。2012年周華健便曾在演唱會的舞台上，表達對老婆的感激：「這輩子與你在一起是我的幸福！」

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