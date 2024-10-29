市道｜零售界處「冰河期」？　李家超：處轉型期要改革求變　料明年改善

▲ 特首李家指，零售界正處經濟轉型期，要因應本地市民及遊客的消費習慣改變。

有議員指零售界處「冰河期」促政府寬免商舖2年差餉，特首李家超回應指，零售界清楚知道正處經濟轉型期，要因應本地市民及遊客的消費習慣改變，改革求變。

李家超表示，個別零售業人士，經過改革及作出調較後，收入已見有增長。他指出，政府在《施政報告》已提出8項措施，盡量幫助中小企及個別行業，面對不同挑戰。

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▲ ，特首李家超回應指，零售界清楚知道正處經濟轉型期。（經濟日報圖片）

至於截至上月底，政府「百分百擔保」貸款額共涉及1436億元，涉及擔保額約147.2億元，累計壞帳率升至10.2%。李家超認為，政府有需要在過渡期內，推出一系列措施，包括在現金流方面協助零售業，與他們共渡時艱。他又相信，隨著明年息口回落，以及更多刺激經濟的措施生效後，整體情況會有改善。

美限投資中國 李家超斥破壞正常投資貿易

另外，李家超批評，美國政府限制個人和公司投資中國，包括香港特區的半導體、量子信息技術和人工智能系統等領域，再次顯現美國政客為求自身政治利益，破壞正常投資貿易、自由市場和經濟秩序，損害環球供應鏈，以及美國本身的利益。

李家超表示，過去10年，美國對香港錄得巨額貿易順差，美國政客為求政治目的，損人也損其國家、國民和企業的利益，將自食其果。特區政府會捍衛自身利益，保障香港企業的利益，亦會與國家共同保障國家利益。

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