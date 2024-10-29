BB改名｜陳姓家長用2字幫孩子改名勁尷尬　網民鬧爆：係咪好憎個女？

▲ 內地一名寶媽見到有孩子的名字感到極之震驚及憤怒。

中國華人社會非常重視改名一事，「不怕生壞命，最怕改壞名」。最近有媽媽在小紅書分享，早前帶孩子到醫院接種疫苗時，看見電視屏顯示一個令她極之震驚的陳姓寶寶名字，網民見到後也紛紛慨嘆，「父母有多恨孩子呀！」

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BB改名｜小嬰孩被取名「陳賤妹」

該名寶媽透露自己育有一仔一女，當時她與孩子在醫院大堂等待叫名字的時候，看到叫籌的電視屏有一個極為突兀的名字——「陳賤妹」，令她感到極之無語，她指出「重男輕女」的舊有思想在當今文明的社會仍舊存在，

兒子再窩囊都是寶，女兒再能幹都是草。

BB改名｜網民：每位孩子都是珍貴的

此外，寶媽認為每位小孩對於父母來說都應該是寶貝來的，應該要好好珍惜愛護，

如果不愛她，請不要把她生下來，不然她要用一生來治癒這個名字。

而作為兩孩的媽媽，她明確表示自己會更疼愛女兒，希望孩子能活出精彩的人生。最後，她更寄語祝願所有女孩，

由衷地喜歡盼望每一個女孩都能擁有充滿愛和公平的成長過程。

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BB改名｜網民：長大後必定遠離父母

帖文一出，引起網友極大的迴響，「父母怎麼忍心給孩子取這種名字」、「長大後必定遠離父母」、「取這樣的名字，孩子大了，不叛逆的都要搞叛逆」、「女孩大了必定去改名」、「這種能上戶口，也是牛了」；不過，也有人認為可能小嬰孩的父母是「用心良苦」，「歪名好養活」。

BB改名｜網民分享其他奇葩名字

網友們也分享自己見過的「奇葩」名字，「之前訓練班遇到一孩子叫羅偷情」、「毛賤女」、「我看到一個女的叫張克男」、「去年我在我這邊看過一個幼稚園的小女孩叫招娣...」、「看過一次叫「賤橋」的，太特別了」。

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