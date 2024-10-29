食用安全︱長沙臭豆腐店爆食安醜聞　公廁內用污水管接水浸豆腐 惹網民狂嘔：這樣才夠味？

▲ 長沙臭豆腐店爆食安醜聞，公廁內用污水管接水沖洗浸泡豆腐！網民狂嘔：這樣才夠味？

【臭豆腐／公廁／污水管／食安醜聞】太嘔心！日前，一名内地網拍片爆料，指目擊到湖南長沙「五一廣場」某臭豆腐店員工，居然用公廁污水管接水處理豆腐，引發熱議。

最新影片：

據内地媒體報道，10月27日，有湖南長沙民衆釋出一段影片，提醒「要去長沙五一廣場吃臭豆腐的注意了」，原因是他在10月26日晚間去湖南長沙太平街的公廁時，目擊到疑似一間臭豆腐店員工正在廁所内處理食材；甚至使用洗手台下方的污水管接水沖洗浸泡豆腐原材料。

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影片雖只有短短8秒鐘，但一衆網民看後直接作嘔，留言表示「手裡的臭豆腐頓時不香了」。

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食用安全︱知名臭豆腐品牌聲明：非門市員工

爆料的網民表示，並不清楚到底是太平街附近的哪一間臭豆腐店，而相關影片卻在網絡上持續發酵，引起當地名店關注。10月28日，湖南知名臭豆腐品牌方「黑色經典」在其官方微博發佈聲明，澄清影片中在廁所處理豆腐的人士非其門市員工；影片中的所有內容均與其無關。另經查明，事發公廁地點亦非太平街，而是在育英街。

▲ 湖南知名臭豆腐品牌方「黑色經典」在其官方微博發佈聲明澄清事件與其門市無關。

食用安全︱相關部門證實為流動攤販

對此，長沙市12345政務服務熱線接線工作人員表示，事件已記錄在案，之後會交由相關部門處理。

至10月28日上午，太平街所屬長沙市天心區市場監督管理局工作人員向媒體表示，經核實情況發現，事發地是由長沙市芙蓉區市場監督管理局管轄，已交由所屬轄區市場監督管理局處理。

長沙市芙蓉區市場監督管理局相關負責人之後確認，在公廁清洗豆腐的人士是流動攤販，管理局目前已將涉事攤販的推車、商品等進行扣留處理，具體情況還在進一步調查處理中。

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