啟德體育園｜李家超：啟德體育園測試強度逐步加強　11月中再演練

▲ 啟德體育園青年運動場剛於周日（27日）舉行了首次測試賽。（資料圖片）

特首李家超表示，就啟德體育園的運作，政府會以積極漸進的方式，推進測試和演練，強度會逐步加大，不斷推進，直至進行不只一次的5萬人以內的演練。

他指出，啟德體育園正式運作前，會在3個場館和園區的其他地方，舉辦各種不同的測試和演練，青年運動場會在11月中，舉行第二次測試比賽及演練，至於室內運動場館，將於12月舉辦第一次測試和演練，主場館將會在明年1月初進行。

李家超出席行政會議前表示，剛過去的周日，啟德體育園青年運動場舉行了第一次測試賽，超過1500名觀眾和約300名工作人員參與，為確保演練可以建立經驗，跨部門演練小組執行長，由警務處副處長擔任，制定不同的測試目標，全方位檢視各部門和有關單位的合作及應對方案，也就突發事件制定預案等。

他表示，已要求所有部門、啟德體育園有限公司及各環節的操作者，都要以底線思維，高度警惕，提高安全系數，並制定各種預案，包括突發事件和不穩定天氣的應變預案，政務司司長陳國基會繼續積極密切籌備各項測試和演練，亦會做好公眾宣傳。

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