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四孩之母｜Bob嫂產後確診糖尿病終身服藥　黃乙頤陀孻仔捱足980針：媽媽真偉大

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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Bob嫂黃乙頤撰文大談患妊娠糖尿之苦。

【林盛斌/黃乙頤/妊娠糖尿】林盛斌（Bob）跟老婆黃乙頤結婚將近17年，婚後育有3女1子，近日Bob嫂於社交網撰文大談患妊娠糖尿病之苦，生完4個之後成為糖尿病患者，要持續注射胰島素。

麻雀教育｜Bob林盛斌教4子女打麻雀豪宅曝光　客廳寬敞落地玻璃門直通巨型花園

四孩之母｜確診糖尿病長期打胰島素

Bob嫂黃乙頤（Pearl）以「媽媽真偉大之妊娠糖尿病之苦」為題撰文，她表示嚴格來說並非妊娠糖尿那麼簡單，由於平時糖尿指數偏高，生完第4個之後Bob嫂進行身體檢查，結果確診糖尿病：「此後又係人生另一個篇章嘅開始，所以去到陀第4個小朋友時，已經好識得點處理。」

Bob嫂黃乙頤跟四名子女！（取自instagram）

四孩之母｜陀孻仔打近千針

由於懷孕期間不可服用糖尿病藥物，Bob嫂只能靠胰島素針劑去控制血糖，每次餐前都要打，陀二家姐林熹兒時就由懷孕第23周開始打針，陀三家姐林機兒時就由懷孕第9周開始打，而到陀細佬林道申時，早於懷孕第4至5周就開始打針，為陀仔足足打了近千針。Bob嫂憶述：

其實咁樣每日打四針，整個懷孕過程40周，由第5週開始打的話，即係我足足打咗35 X 7 X 4 = 980針，仲未計餐前餐後要篤手指驗血。

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四孩之母｜Bob嫂：媽媽真偉大

為陀B捱了多針的她沒後悔，更鼓勵同路人：「只能說媽媽真偉大，雖然我已很習慣點樣處理糖尿病，但其實我都曾經經歷過一個掙扎的過程。各位有經驗媽媽，你哋真係好叻呀！總會過去的！」

另外，Bob嫂感觸寫道：「小朋友係天賜嘅禮物。如果個天畀我，我會感恩接受，可以做得到就做。總之對得住自己，對得住個小朋友就OK啦！」

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妊娠糖尿｜高危群與症狀

根據香港家計會的資料顯示，妊娠糖尿是懷孕期間出現的糖尿病，一般在懷孕5至6個月時發生，主因是孕婦懷孕期間體重上升，對胰島素需求增加，但胰臟卻未能提供足夠的胰島素分泌；同時懷孕期間身體會分泌一些抗衡胰島素的荷爾蒙，令胰島素的功能降低。在這情況下，身體無法把食物所供應的醣份轉作能量，過多的糖份便會累積於血液而導致血糖上升，造成妊娠性糖尿。

患妊娠糖尿高危群：

  • 體型較胖
  • 年齡超過35歲
  • 有糖尿病家族史
  • 曾患妊娠糖尿及曾生產超過4公斤的BB
  • 飲食習慣不良，量多油膩又缺乏運動
  • 有糖尿病體質

妊娠糖尿病一般沒有明顯的症狀，不過孕媽媽若出現以下情況，就要注意一下，保持良好的飲食及運動習慣。

  • 食量增加
  • 排尿頻繁
  • 體重不升反降
  • 進食量不大，但產檢尿糖測試結果呈陽性

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