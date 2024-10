英國王室｜揭開威廉王子凱特王妃私下真面目　安妮公主女婿：你們會大吃一驚！

▲ 究竟威廉王子和凱特王妃私下真面目是怎樣令人大吃一驚?

【英國王室/威廉王子/凱特王妃】威廉王子和凱特王妃在鏡頭前總是官仔骨骨、舉止優雅,但英國王室安妮公主女婿、前橄欖球球星麥克汀達爾(Mike Tindall)近日出版新書,揭露威廉王子和凱特王妃兩夫婦私下的真面目,又指大家會對此大吃一驚!

英國王室|安妮公主女婿出書講王室生活

安妮公主是英王查爾斯三世的妹妹,Mike Tindall是安妮公主女兒Zara Tindall的丈夫,與Alex Payne一起主持Podcast節目《好、壞與橄欖球》(The Good, The Bad & The Rugby),近日兩人共同推出新書《好、壞與橄欖球:揭露版》(The Good, the Bad & the Rugby — Unleashed),就分享他眼中的英國王室。

英國王室|揭威廉王子凱特王妃私下真面目

其實早於2023年9月,Mike Tindall Podcast節目播出特別一集,就邀來外母安妮公主、威廉王子和凱特王妃在溫莎城堡對談,他在新書憶述那次錄製的過程:「如果大眾能看到未經剪輯的版本,一定會大吃一驚,因為他們表現得非常真誠、投入且有趣。」他指威廉王子和凱特王妃絕對打破大家對王室的刻板印象。

在那次節目中,Mike Tindall稱威廉和凱特非常有競爭力,甚至搞笑指二人像影集《六人行》中無法容忍失敗的「莫妮卡」,夫妻互打桌球總是打上幾個小時,雙方往往僵持不下,凱特當時表示,她不覺得自己那麼有好勝心,但笑認和威廉從未打過一場完整的網球比賽,因為彼此始終互不相讓,最終演變成一場心理對決。

英國王室|威廉、凱特讓3子女接觸不同運動

凱特也有談到3個孩子,她指3人接觸不同運動,因為每個孩子性格有所不同;威廉則認為運動有助讓小朋友學習如何面對勝負,對建立良好的人際關係和成長特別重要。

英國王室|王室女婿回憶跟已故英女王生活點滴

最後,Mike Tindall作為王室女婿,他於2011年和Zara Tindall結婚,他在書中提到,結婚後加入王室對他來說其實並不困難,因為大家總是對他很友善,他又指出,王室生活並不像外界想像那樣奢華,反而是相當親民,例如他曾跟已故英女王伊利莎白二世一起看賽馬、在蘇格蘭野餐、在電視機前共度悠閒時光,女王生前的生活比大家想像更隨性,不過他對女王就總是充滿敬畏,認為她像全世界的祖母。

