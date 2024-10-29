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英國王室｜揭開威廉王子凱特王妃私下真面目　安妮公主女婿：你們會大吃一驚！

家事百科

撰文： 李惠儀

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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究竟威廉王子和凱特王妃私下真面目是怎樣令人大吃一驚？

【英國王室/威廉王子/凱特王妃】威廉王子和凱特王妃在鏡頭前總是官仔骨骨、舉止優雅，但英國王室安妮公主女婿、前橄欖球球星麥克汀達爾（Mike Tindall）近日出版新書，揭露威廉王子和凱特王妃兩夫婦私下的真面目，又指大家會對此大吃一驚！

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英國王室｜安妮公主女婿出書講王室生活

安妮公主是英王查爾斯三世的妹妹，Mike Tindall是安妮公主女兒Zara Tindall的丈夫，與Alex Payne一起主持Podcast節目《好、壞與橄欖球》（The Good, The Bad & The Rugby），近日兩人共同推出新書《好、壞與橄欖球：揭露版》（The Good, the Bad & the Rugby — Unleashed），就分享他眼中的英國王室。

英國王室｜揭威廉王子凱特王妃私下真面目 

其實早於2023年9月，Mike Tindall Podcast節目播出特別一集，就邀來外母安妮公主、威廉王子和凱特王妃在溫莎城堡對談，他在新書憶述那次錄製的過程：「如果大眾能看到未經剪輯的版本，一定會大吃一驚，因為他們表現得非常真誠、投入且有趣。」他指威廉王子和凱特王妃絕對打破大家對王室的刻板印象。

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在那次節目中，Mike Tindall稱威廉和凱特非常有競爭力，甚至搞笑指二人像影集《六人行》中無法容忍失敗的「莫妮卡」，夫妻互打桌球總是打上幾個小時，雙方往往僵持不下，凱特當時表示，她不覺得自己那麼有好勝心，但笑認和威廉從未打過一場完整的網球比賽，因為彼此始終互不相讓，最終演變成一場心理對決。

英國王室｜威廉、凱特讓3子女接觸不同運動

凱特也有談到3個孩子，她指3人接觸不同運動，因為每個孩子性格有所不同；威廉則認為運動有助讓小朋友學習如何面對勝負，對建立良好的人際關係和成長特別重要。

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英國王室｜王室女婿回憶跟已故英女王生活點滴

最後，Mike Tindall作為王室女婿，他於2011年和Zara Tindall結婚，他在書中提到，結婚後加入王室對他來說其實並不困難，因為大家總是對他很友善，他又指出，王室生活並不像外界想像那樣奢華，反而是相當親民，例如他曾跟已故英女王伊利莎白二世一起看賽馬、在蘇格蘭野餐、在電視機前共度悠閒時光，女王生前的生活比大家想像更隨性，不過他對女王就總是充滿敬畏，認為她像全世界的祖母。

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