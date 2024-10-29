  • 26°C
香港時間：20241029日 (二) 13:58

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 癌症殺手 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

減肥大作戰｜細細粒陳嘉佳公開減肥心路歷程　1年怒減121磅嚴重三高全部搣甩【多圖】

醫健人物

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

最後更新： 10 分鐘前

分享：

分享：

熱門 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 癌症殺手 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

【細細粒／陳嘉佳／減肥成功／減肥/三高】細細粒減肥成績表出爐！「細細粒」陳嘉佳減肥１年多，一直受到網民輿論。她多次公開減肥飲食和秘訣粉碎傳言，獲網民支持。近日她拍片剖白自己減肥心路歷程，毫不吝嗇公開體檢數字，自爆曾患嚴重三高，指數「嚇死人」！

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life｜激素是致癌元兇？ 營養師拆解乳癌飲食宜忌 教煮1食譜促癌後復原

細細粒減肥｜減肥成功 自信心返晒嚟！

現年39歲的「細細粒」陳嘉佳由2023年8月開始減肥，近年專注北上發展直播帶貨，不時在「小紅書」更新生活點滴。她昨日（28日）在社交平台發布短片，公開減肥1年多的心路歷程。她表示現在身處澳洲悉尼，並在當地巧遇女粉絲，被讚變美之餘，更被她減肥的成果震懾：

瘦巨多，我都不敢認，我以為我認錯人了！

點擊圖片放大
+8
+7

細細粒坦言，自己從小肥到大，從來都沒有被稱讚過漂亮、可愛。一直以來更因為身形阻礙「扮靚」的權利，經常買不到新衣服，「一套衣服穿3、4年」，甚至經常被人嘲笑。如今經過1年減肥後，身體各項指數「巨健康無比」，當中以膽固醇指數「最可怕」：

 減肥前減肥後
體重260斤（約285磅）150斤（約165磅）
血壓（mmHg）160/130108/80
血糖（mmol/L）最高曾達24空腹血糖：3.6-3.8
血脂/三酸甘油酯（mmol/L）最高超過111.7
膽固醇（mmol/L）最高超過63左右

陳嘉佳減肥｜自爆曾患高血壓糖尿病入院

細細粒指，以往因為肥胖而患上糖尿病和高血壓，曾因為血糖過高入院，需要長期服用降血壓藥和糖尿病藥物。她過往亦公開表示是因為健康理由而減肥，但她沒料到減肥半年的效果就非常顯著，僅用半年時間就能夠將三高問題完全解決。她不但重拾自信和健康，身體各項指數都慢慢復常，甚至比正常還要稍微低一點。她自豪地表示，減肥成功後，她整個人的狀態都大有改善，感覺「整個人都很舒服」。​​​​​​

點擊圖片放大
+12
+11

減肥大作戰｜分享自身經歷 助同路網民跨越減肥難題

面對很多網民指她減肥過度，導致「頭大身細」的言論，她有深刻的體會：

如果你是正常體重的，不減肥我覺得還好；過瘦當然也不好，但是過胖那肯定就是不好！

她在影片中亦歡迎網民留言，樂於以自身經歷解答各種關於減肥的難題。她亦曾經上載自己的體檢報告，公開身體近況，可見各項指數由「紅字」回落。

點擊圖片放大
+3
+2

陳嘉佳減肥｜發文揚言再減３０斤

近年細細粒在社交平台上載生活照，與以前相比身形上簡直判若兩人。近日細細粒在香港露面時，亦見氣色紅潤。她起初公開減肥消息時，曾多次被網民指減肥過度，甚至有網民見到她手臂贅肉因為減肥過快而鬆弛。上月中，她在Instagram發文表示自己暫停減肥３個月，體重反彈１０磅左右，更為自己定下下一個體重目標：12月前再減30（斤）。

細細粒希望再減30斤（約33磅）。（Instagram截圖）

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

【灣區藝人】陳嘉佳拎電飯煲掃街喪食　細細粒興奮：碳水加碳水很滿足
12:53 2023/08/12
【灣區藝人】陳嘉佳拎電飯煲掃街喪食　細細粒興奮：碳水加碳水很滿足
【明星減肥】陳嘉佳化身粉紅芭比示人　細細粒7天內減9公斤有苦自己知
11:38 2023/09/04
【明星減肥】陳嘉佳化身粉紅芭比示人　細細粒7天內減9公斤有苦自己知
明星減肥｜陳嘉佳瘋狂搣脂勁減近一百磅　細細粒旅行期間靠一招減肥
17:04 2023/12/08
明星減肥｜陳嘉佳瘋狂搣脂勁減近一百磅　細細粒旅行期間靠一招減肥
明星減肥｜陳嘉佳半年成功減掉110磅　細細粒望晒泳衣照迎炎夏
13:22 2024/02/23
明星減肥｜陳嘉佳半年成功減掉110磅　細細粒望晒泳衣照迎炎夏
【北上發展】陳嘉佳轉攻內地做人氣吃播 長期暴飲暴食網民憂細細粒健康問題
18:15 2022/04/18
【北上發展】陳嘉佳轉攻內地做人氣吃播 長期暴飲暴食網民憂細細粒健康問題

你可能感興趣

【灣區藝人】陳嘉佳拎電飯煲掃街喪食　細細粒興奮：碳水加碳水很滿足
12:53 2023/08/12
【灣區藝人】陳嘉佳拎電飯煲掃街喪食　細細粒興奮：碳水加碳水很滿足
【明星減肥】陳嘉佳化身粉紅芭比示人　細細粒7天內減9公斤有苦自己知
11:38 2023/09/04
【明星減肥】陳嘉佳化身粉紅芭比示人　細細粒7天內減9公斤有苦自己知
明星減肥｜陳嘉佳瘋狂搣脂勁減近一百磅　細細粒旅行期間靠一招減肥
17:04 2023/12/08
明星減肥｜陳嘉佳瘋狂搣脂勁減近一百磅　細細粒旅行期間靠一招減肥
健康問題 健康養生 網絡熱話 肥胖 減肥 陳嘉佳 糖尿病 膽固醇 高血壓

最高瀏覽

網絡熱話丨老闆扮慰勞請員工遊泰30多人直送緬甸賣豬仔　單親媽急籌4.5萬元贖19歲子
網絡熱話丨老闆扮慰勞請員工遊泰30多人直送緬甸賣豬仔　單親媽急籌4.5萬元贖19歲子
李麗麗逝世丨驚傳李麗麗離世　住院1個月不敵癌魔終年74歲
李麗麗逝世丨驚傳李麗麗離世　住院1個月不敵癌魔終年74歲
網絡熱話｜內地女網紅遊港疑潛入婚宴場地「白食」　事主堅稱1原因拒道歉
網絡熱話｜內地女網紅遊港疑潛入婚宴場地「白食」　事主堅稱1原因拒道歉
急症室最長等候時間（10月29日 時間12:05）
急症室最長等候時間（10月29日 時間12:05）
李麗麗離世｜「TVB第一代打女」李麗麗癌逝終年75歲　半生貢獻演藝事業享受單身【附肺癌病徵+成因】
李麗麗離世｜「TVB第一代打女」李麗麗癌逝終年75歲　半生貢獻演藝事業享受單身【附肺癌病徵+成因】