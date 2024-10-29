酒樓優惠｜連鎖酒樓半島漁港$1燒味優惠　任選燒鵝/文昌雞/乳豬【附分店地址】

▲ 連鎖酒樓半島漁港$1燒味優惠，任選燒鵝、文昌雞或BB豬其中一款。

【$1燒味/酒樓優惠/靚媽精明眼】放工無時間煮飯，不少家庭都會選擇去酒樓。連鎖酒樓「半島漁港」再推出$1燒味優惠，任選至尊燒鵝、海南文昌雞或極品BB豬其中1款，全港8間分店適用，即睇優惠詳情！

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半島漁港推$1燒味優惠

半島漁港推出晚市燒味3選1優惠，逢星期一至五惠顧堂食，即可以$1選購至尊燒鵝、海南文昌雞或極品BB豬其中一款燒味，$1燒味優惠更可與晚飯優惠套餐同時使用，但要留意只限星期一至五晚市堂食，公眾假期及節日除外。

▲ 半島漁港$1燒味優惠（半島漁港Facebook圖片）

$1燒味優惠詳情

至尊燒鵝 : 2-4位限購1/4隻、5-7位限購半隻、8位或以上限購一隻

極品 BB豬 : 2-4位限購1/4隻、5-7位限購半隻、8位或以上限購一隻

海南文昌雞 : 2-3位限購半隻、4-7位限購一隻、8位或以上限購兩隻

星期六、日及公眾假期晚市優惠價錢如下︰

至尊燒鵝 : 1/4隻$88、半隻$168、全隻$298

極品 BB豬 : 1/4隻 $88 、半隻$168、全隻 $298

海南文昌雞︰半隻$88 、全隻$168

半島漁港分店地址

半島漁港（秀茂坪店） 訂座電話 : 2668 8896 地址：觀塘秀茂坪邨秀茂坪商場2樓203號舖 半島漁港（油塘店） 訂座電話 : 2698 3833 地址：油塘鯉魚門道80號鯉魚門廣場2樓208B舖 半島漁港（將軍澳店） 訂座電話：2368 3588 地址：將軍澳唐德街1號將軍澳廣場1樓104號舖 半島漁港（南昌店） 訂座電話：2368 1918 地址：九龍南昌站西邨路19號南昌薈 1樓F102號舖 半島漁港（荃灣店） 訂座電話：2666 6822 地址：荃灣眾安街68號荃灣千色匯1期6樓 半島漁港（天水圍店） 訂座電話：2836 9988 地址 : 天水圍天華路33號T Town North(頌富商場) 1樓N105-109號舖 半島漁港（灣仔店） 訂座電話 : 2666 0998 地址：灣仔軒尼詩道71-85號熙華大廈地下及一樓 半島漁港（馬鞍山店） 訂座電話 : 2668 9022 地址：馬鞍山烏溪沙路8號迎海薈地下2A號舖

資料來源：半島漁港Facebook

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