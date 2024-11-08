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兒童性教育｜教小朋友從認識身體開始由淺入深　3大性教育繪本推介易讀易明

育兒資訊

發布時間： 1 小時前

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熱門 徐若瑄 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

教小朋友性教育應從認識身體開始由淺入深，並可透過親子共繪本講解。

【性教育/兒童性教育/繪本教育/家庭性教育/價值觀】在當今社會，性教育不再是一個可以忽視的話題。隨著資訊科技的迅速發展，兒童接觸到的性相關資訊越來越多，家長的角色變得尤為重要。早前，我邀請與一位繪本教育工作者錄了一集聲音節目，「襪仔咩咩的繪本窩」創辦人阿瑾分享了如何利用不同的繪本引入性教育話題，啟發孩子的好奇心和討論。繪本以生動的故事情節幫助孩子輕鬆理解性教育的概念，並讓他們安全地探索自己的疑問。

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兒童性教育｜性教育的全面性 家長有角色

性教育不僅僅是關於生理構造或生殖的基本知識，它還涵蓋情感、尊重、同意（Consent）、人際關係及性別認同等多方面內容。然而，部份學校的性教育課程偏重於性病和性侵犯等保護性內容，無法全面滿足學生的需求，忽略情感和關係的複雜性。家長可以於家中和孩子進行性教育，強調「同意」這一核心概念，讓孩子理解尊重他人意願和界限的重要性，增強個體的自主權和自信心，這樣有助於防止性侵犯並創造安全環境。

良好的性教育應採取「螺旋式」（Spiral Approach）的方法，隨著孩子年齡的增長，性教育的內容不斷加深和擴展。例如，幼童可以從認識自己的身體開始，逐步學習同意和尊重的概念，然後探討情感關係、性別認同和人際互動等更複雜的話題。這種的教育方式能有效幫助孩子鞏固性教育的知識，建立正確的價值觀，並讓他們在面對性相關問題時能夠自信應對。

家長在兒童性教育中亦能發揮角色。

兒童性教育｜創造安全的性教育空間

性教育在某些文化中被視為禁忌，使得孩子無法在安全的環境中自由探索和討論這些話題，進而影響他們的成長和發展。因此，從小開始進行全面的性教育至關重要。家長可以開放和包容的態度，與孩子討論敏感的話題，這種早期的對話有助於消除孩子對性話題的尷尬感，並讓他們感受到父母的支持，從而營造安全的學習空間。

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兒童性教育｜繪本在性教育中的重要角色

繪本作為生動且易於理解的媒介，能有效促進兒童性教育。它結合圖畫和文字，幫助孩子理解抽象概念，並透過色彩鮮豔的插圖吸引注意力，使學習輕鬆愉快。繪本還為家長提供了與孩子進行性教育對話的自然切入點，通過親子共讀時來引導提問，增進親子間的信任。

市場上有許多適合不同年齡層的性教育繪本，涵蓋從身體認識到情感關係的多樣內容。這些繪本以幽默的方式呈現性話題，使討論變得自然，孩子們更易接受信息而不感到壓力。同時，繪本中的故事不僅傳授生理知識，還強調尊重、同意和友誼等價值觀，幫助孩子建立良好的道德觀和人際關係，培養同理心，這對健康的人際關係至關重要。

兒童性教育繪本推介：

《小威向前衝》作者：  尼可拉斯‧艾倫

《小威向前衝》作者：  尼可拉斯‧艾倫（網絡圖片）

《我的小雞雞》作者： 山本直英

《我的小雞雞》作者： 山本直英（網絡圖片）

《蝴蝶朵朵》 作者： 幸佳慧

《蝴蝶朵朵》 作者： 幸佳慧（網絡圖片）

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撰文 : 洪美芝  心理輔導員、註冊藝術（表達藝術）治療師

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