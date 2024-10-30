消委會氣炸鍋推薦｜消委會評測12款氣炸鍋致癌物可差68倍　推薦8款4星高分氣炸鍋

▲ 消委會評測12款氣炸鍋致癌物可差68倍，推薦8款4星高分氣炸鍋。

【消委會氣炸鍋／氣炸鍋推介／致癌物】近年流行使用「氣炸鍋」煮食，既方便又美味。為此，TOPcik整理了消委會及國際消費者研究及測試機構（ICRT）推薦的8款獲得總評4星及以上氣炸鍋，供大家參考。

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消委會氣炸鍋推介｜推介8款4星氣炸鍋

消委會曾測試市面上12款氣炸鍋，售價介乎298元至2,080元不等，並用急凍薯條、雞腿、急凍春卷測試氣炸表現。其中有7款氣炸鍋獲得總評4星高分，惟部分產品現已停產，僅有5款「表現佳」的氣炸鍋仍然在市面上有售。

此外，國際消費者研究及測試機構（ICRT）曾檢測10款知名品牌氣炸鍋，比較其烹飪效果、清洗方便度、操作難易度、平均耗電量、使用安全（隔熱效果、標識）等。

結果顯示不同品牌的烹飪效果差距甚大，部份會未熟，亦有部份會燒焦，其中2款氣炸鍋獲得4.5星，5款獲得4星，1款獲得3.5星，2款獲得3星，部分產品亦現已停售。

為此，TOPick整合出8款4星氣炸鍋供大家參考，名單如下（價錢由低至高排列）：

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8款4星氣炸鍋名單：

法國特福 Tefal FX202D $1,498

麗克特 Recolte RAO-1 $799

Denki DAF-35 $688

飛利浦 Philips HD9743/11 $1998

Harrow HT-AF1200 $548

美的 Midea MF20B $899

Ninja AF160EU $1430

Moulinex EZ3018 $1103

烹飪表現參差

檢測以炸薯條、雞腿及春卷來評估烹飪表現。實驗員根據說明書指引及隨設備提供的食譜，將建議的食材分量放入空氣炸鍋中，然後按推薦的烹飪溫度及時間炸薯條、雞腿及春卷。最後由3位實驗員從食物的色澤均勻度、香脆度及口感等進行評分。

炸薯條結果：

結果顯示，炸薯條表現最佳前三為：特福Tefal、飛利浦、美的、Recolte。

表現較差的品牌，會出現大部分薯條未熟、部份燒焦、燒焦及未熟同時出現的問題。

炸雞腿結果：

結果顯示，炸雞腿表現最佳前三為：Ninja、億世家、Recolte、伊瑪牌Imarflex、飛利浦Philips。

表現較差的品牌，會出現雞腿很白、未夠酥脆、表面只有部分酥脆等問題。

炸春卷結果：

結果顯示，炸春捲表現最佳前三為：伊瑪牌Imarflex、Ninja、Tastec 、億世家ecHome、Moulinex。

表現較差的品牌，會出現表面色澤過淺，且不夠香脆、過於焦黃等問題。

消委會推介氣炸鍋｜5款氣炸鍋安全之選

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5款氣炸鍋安全之選名單：

法國特福 Tefal FX202D $1,498

麗克特 Recolte RAO-1 $799

飛利浦 Philips HD9743/11 $1998

Harrow HT-AF1200 $548

德國寳 German Pool CKF-215 $2480

此外，消委會還檢測了氣炸急凍薯條的「丙烯酰胺」含量。結果發現，薯條經各樣本氣炸後的「丙烯酰胺」 含量由每公斤102至7,038微克，最高與最低相差68倍，其中6款的含量超出歐盟標準。

消委會指，「伊瑪牌 Imarflex IHF-26E」氣炸鍋的「丙烯酰胺」最高，含量高達7,038微克/公斤，比基準水平高約13倍，可能由於該樣本食譜建議的烹調時間過長及溫度過高、烹調均勻度不足等原因，以致部分薯條炸至深啡色等。

消委會再次提醒消費者以高溫炸食物要留意其健康風險，需謹慎地使用氣炸鍋，不論烹調密度和進食份量均要適可而止。

消委會氣炸鍋推薦｜選購或使用氣炸鍋貼士

消委會建議市民選購或使用氣炸鍋時，應留意以下事項：

氣炸鍋輸入功率普遍較高，不能與其他高耗電量電器共用電源；

每次氣炸的食物勿超過氣炸鍋最高容量，亦不宜過度密集擺放，否則難以完全煮熟；

操作時，勿遮蓋氣炸鍋排氣孔，以免影響散熱，同時避免觸摸機身，切勿讓兒童單獨使用或觸碰；

使用氣炸鍋後應拔掉電源線，待機身冷卻後才清潔，除了清洗氣炸籃外，亦可用軟布輕抺發熱管及內壁，避免積藏油污。

資料來源：消委會、深圳市消費者委員會

*資料源自本港消委會第532期《選擇》月刊，及深圳市消委會《2021年ICRT空氣炸鍋比較試驗報告》，產品售價及品質或有變更。

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