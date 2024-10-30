濕疹肌必讀！潤膚產品要點揀？含Ceramide黃金比例成分最有效？
發布時間： 2024/10/30 13:00
一到轉季，皮膚開始變得敏感及乾燥，特別是濕疹肌膚更是首當其衝，所以做好補濕最重要。市面上很多專為針對濕疹肌膚的護膚品產品都標榜內含Ceramide（神經醯胺），究竟Ceramide是甚麼？Ceramide是皮膚屏障的重要成分，對滋潤、修復和保護肌膚至關重要，尤其是應對濕疹等問題。如果皮膚缺乏Ceramide，會導致水分流失，令肌膚變得乾燥。因此，選擇含有Ceramide嘅護膚產品能有效維持皮膚屏障，特別係濕疹肌更具呵護，減少水分流失。這次特別挑選坊間4款含Ceramide的潤膚乳產品作比較，看看哪款Ceramide比例最好，效果最理想！
Ceramide的4大迷思
1. 甚麼是Ceramide？
其實Ceramide是一種存在於皮膚的細胞間脂質的成分，約佔皮膚角質層細胞間脂質的50%。它們形成了堅固的屏障，防止水分流失並抵擋外界的有害物質。這一特性使得Ceramide成為保濕和修復的理想成分，尤其對於皮膚屏障功能受損的濕疹患者來說，其重要性更是不可或缺。
2. Ceramide可針對濕疹肌膚？
異位性皮膚炎（濕疹）患者皮膚中的Ceramide含量偏低，使用含有Ceramide的產品，可以幫助補充皮膚所需的成分，從而改善皮膚的保濕能力，減少發癢和紅腫等症狀。
3. Ceramide種類是否愈多愈好？
到目前為止，人類皮膚中已鑑定出16種Ceramide¹，對於濕疹患者，Ceramide EOP是最缺乏的類型¹，而Ceramide NP也與表皮水分流失相關¹。研究發現Ceramide EOP可以填補肌膚細胞間隙縫，鞏固肌膚屏障，而Ceramide NP則為皮膚表皮築起保護膜，有效鎖水保濕¹。
4. 3:1:1的黃金比例是否最適合濕疹肌膚？
我們人體角質細胞間，脂質主要有3種成分所組成，包括神經醯胺（Ceramide）、膽固醇與脂肪酸，統稱為生理性脂質。關於Ceramide在護膚產品中的配比，Ceramide、膽固醇和脂肪酸的比例對保濕效果有顯著影響。若配方中Ceramide成分的比例達到膽固醇及脂肪酸的3倍（例如3:1:1），則保濕效果會優於1:1:1的比例，這被視為一種潛在的「黃金比例」²。
作為皮膚屏障的重要成分，Ceramide在滋潤、修復和保護肌膚方面發揮著關鍵作用，特別是在處理濕疹等皮膚問題時。如果皮膚Ceramide不足會導致水分流失，使皮膚變得乾燥，而使用含有Ceramide的護膚產品有助維持皮膚屏障，減少皮膚水分流失#。
比較坊間4款含有Ceramide成分的潤膚產品
今次特別挑選4款潤膚產品作測試，4款都以含有Ceramide成分、適合濕疹肌膚以及保濕等作為賣點。測試主要會集中在價錢、成分中含最親膚的Ceramide類型、補濕持久度、產地、氣味以及是否含刺激性成分等作比較。
結果品牌A性格比最高 成分親膚
測試結果發現品牌A性價比最高，加上含有親膚的Ceramide類型，包括Ceramide EOP及Ceramide NP，而其他表現亦是最平均出色，包括有臨床驗證、補濕持久度長達24小時、不含防腐劑及無刺激性著色劑、無香味等，所以是次測驗當中品牌A表現最理想。
QV Dermcare醫學濕疹潤膚霜3:1:1黃金比例 鎖水強膚質
產品資訊︰https://www.qvskincare.com/hk/zh_hk/our-products/qv-dermcare.html
現在就來揭開品牌A的真身，就是澳洲No.1 最多皮膚科醫生推薦^乾燥敏感護膚品牌*QV Dermcare醫學濕疹潤膚霜，其科研配方，結合多重保濕因子如甘油（Glycerin）、Lactic Acid、Niacinamide（維他命B3）及Ceramide，在皮膚上形成保護膜，使用4星期能有效強化皮膚屏障功能³，讓皮膚更健康，使用7 天顯著提升皮膚滋潤度⁴，幫助皮膚保持水分及強化皮膚屏障功能。
加上質地能快速吸收、不油膩且高度保濕，長效保濕24小時。成分蘊含Ceramide、膽固醇和脂肪酸3:1:1特有黃金比例，經臨床實證，可強化皮膚屏障及紓緩極乾燥痕癢及濕疹皮膚**。
QV Dermcare醫學濕疹潤膚霜不含防腐劑、香料、色素、羊毛脂和丙二醇等致敏成分，可減少致敏機會。而且不致粉刺及不會堵塞毛孔，通過兒科及皮膚科專家測試，更適合 6 個月及以上嬰兒和兒童使用，純素護膚，不含任何動物衍生成分。
註冊護士May推薦QV醫學濕疹潤膚霜 親膚夠滋潤
註冊護士朱嘉慧（May）表示，每逢轉季不少人都會有濕疹問題，皮膚變得乾燥發癢，甚至紅腫脫皮。作為護士，她深明Ceramide在皮膚保養中扮演着不可或缺的角色，因此她推薦含黃金比例的QV Dermcare醫學濕疹潤膚霜，她表示當中的Ceramide成分不但親膚滋潤，而且質地易推零刺激，能強化了皮膚屏障，長效保濕同時修護肌膚，非常適合濕疹人士使用，能助他們安然渡過秋冬轉季。
* Hon KL, Leung AK, Barankin B. Barrier Repair Therapy in Atopic Dermatitis: An Overview. Am J Clin Dermatol. 2013; 14:389- 399.
# Spada F, Harrison IP, Barnes TM, Greive KA, Daniles D, Townley J et al. A daily regimen of a ceramides-dominant moisturizing cream and cleanser restores the skin permeability barrier in adults with moderate eczema: a randomized trial. Dermatol Ther 2021 May 13;e14970.
** Spada F, Harrison IP, Barnes TM, Greive KA, Daniels D, Townley JP et al. A daily regimen of a ceramide-dominant moisturizing cream and cleanser restores the skin permeability barrier in adults with moderate eczema: A randomized trial. Dermatol Ther. 2021; 34(4):e14970. (n=100) Study sponsored by Ego Pharmaceuticals Pty Ltd.
^ ACA Research, Sponsored by Ego Pharmaceuticals, OTC skincare for Dry and Sensitive Skin, n = 30 (Australian Dermatologists), June 2021.
1. Mijaljica D, Townley JP, Hondros A, Hewson C, Harrison IP, Spada F. Considering phytosphingosine-based ceramide formulations for atopic skin care. Dermato 2024;4(1):5–22.
2. Man MQ M, Feingold KR, Thornfeldt CR, Elias PM. Optimization of Physiological Lipid Mixtures for Barrier Repair. J Invest Dermatol 1996;106(5):1096-101.
3. Spada F, Harrison IP, Barnes TM, Greive KA, Daniels D, Townley JP et al. A daily regimen of a ceramide-dominant moisturizing cream and cleanser restores the skin permeability barrier in adults with moderate eczema: A randomized trial. Dermatol Ther. 2021; 34(4):e14970. (n=100) Study sponsored by Ego Pharmaceuticals Pty Ltd.
4.Spada F, Harrison IP, Barnes TM, Greive KA, Daniels D, Townley JP et al. A daily regimen of a ceramide-dominant moisturizing cream and cleanser restores the skin permeability barrier in adults with moderate eczema: A randomized trial. Dermatol Ther. 2021; 34(4):e14970. (n=100) Study sponsored by Ego Pharmaceuticals Pty Ltd.
（特約）