濕疹肌必讀！潤膚產品要點揀？含Ceramide黃金比例成分最有效？

一到轉季,皮膚開始變得敏感及乾燥,特別是濕疹肌膚更是首當其衝,所以做好補濕最重要。市面上很多專為針對濕疹肌膚的護膚品產品都標榜內含Ceramide(神經醯胺),究竟Ceramide是甚麼?Ceramide是皮膚屏障的重要成分,對滋潤、修復和保護肌膚至關重要,尤其是應對濕疹等問題。如果皮膚缺乏Ceramide,會導致水分流失,令肌膚變得乾燥。因此,選擇含有Ceramide嘅護膚產品能有效維持皮膚屏障,特別係濕疹肌更具呵護,減少水分流失。這次特別挑選坊間4款含Ceramide的潤膚乳產品作比較,看看哪款Ceramide比例最好,效果最理想!

Ceramide的4大迷思

1. 甚麼是Ceramide?

其實Ceramide是一種存在於皮膚的細胞間脂質的成分,約佔皮膚角質層細胞間脂質的50%。它們形成了堅固的屏障,防止水分流失並抵擋外界的有害物質。這一特性使得Ceramide成為保濕和修復的理想成分,尤其對於皮膚屏障功能受損的濕疹患者來說,其重要性更是不可或缺。

2. Ceramide可針對濕疹肌膚?

異位性皮膚炎(濕疹)患者皮膚中的Ceramide含量偏低,使用含有Ceramide的產品,可以幫助補充皮膚所需的成分,從而改善皮膚的保濕能力,減少發癢和紅腫等症狀。

3. Ceramide種類是否愈多愈好?

到目前為止,人類皮膚中已鑑定出16種Ceramide¹,對於濕疹患者,Ceramide EOP是最缺乏的類型¹,而Ceramide NP也與表皮水分流失相關¹。研究發現Ceramide EOP可以填補肌膚細胞間隙縫,鞏固肌膚屏障,而Ceramide NP則為皮膚表皮築起保護膜,有效鎖水保濕¹。

4. 3:1:1的黃金比例是否最適合濕疹肌膚?

我們人體角質細胞間,脂質主要有3種成分所組成,包括神經醯胺(Ceramide)、膽固醇與脂肪酸,統稱為生理性脂質。關於Ceramide在護膚產品中的配比,Ceramide、膽固醇和脂肪酸的比例對保濕效果有顯著影響。若配方中Ceramide成分的比例達到膽固醇及脂肪酸的3倍(例如3:1:1),則保濕效果會優於1:1:1的比例,這被視為一種潛在的「黃金比例」²。

作為皮膚屏障的重要成分,Ceramide在滋潤、修復和保護肌膚方面發揮著關鍵作用,特別是在處理濕疹等皮膚問題時。如果皮膚Ceramide不足會導致水分流失,使皮膚變得乾燥,而使用含有Ceramide的護膚產品有助維持皮膚屏障,減少皮膚水分流失#。

比較坊間4款含有Ceramide成分的潤膚產品

今次特別挑選4款潤膚產品作測試,4款都以含有Ceramide成分、適合濕疹肌膚以及保濕等作為賣點。測試主要會集中在價錢、成分中含最親膚的Ceramide類型、補濕持久度、產地、氣味以及是否含刺激性成分等作比較。

結果品牌A性格比最高 成分親膚

測試結果發現品牌A性價比最高,加上含有親膚的Ceramide類型,包括Ceramide EOP及Ceramide NP,而其他表現亦是最平均出色,包括有臨床驗證、補濕持久度長達24小時、不含防腐劑及無刺激性著色劑、無香味等,所以是次測驗當中品牌A表現最理想。

QV Dermcare醫學濕疹潤膚霜3:1:1黃金比例 鎖水強膚質

產品資訊︰https://www.qvskincare.com/hk/zh_hk/our-products/qv-dermcare.html

現在就來揭開品牌A的真身,就是澳洲No.1 最多皮膚科醫生推薦^乾燥敏感護膚品牌*QV Dermcare醫學濕疹潤膚霜,其科研配方,結合多重保濕因子如甘油(Glycerin)、Lactic Acid、Niacinamide(維他命B3)及Ceramide,在皮膚上形成保護膜,使用4星期能有效強化皮膚屏障功能³,讓皮膚更健康,使用7 天顯著提升皮膚滋潤度⁴,幫助皮膚保持水分及強化皮膚屏障功能。

加上質地能快速吸收、不油膩且高度保濕,長效保濕24小時。成分蘊含Ceramide、膽固醇和脂肪酸3:1:1特有黃金比例,經臨床實證,可強化皮膚屏障及紓緩極乾燥痕癢及濕疹皮膚**。

QV Dermcare醫學濕疹潤膚霜不含防腐劑、香料、色素、羊毛脂和丙二醇等致敏成分,可減少致敏機會。而且不致粉刺及不會堵塞毛孔,通過兒科及皮膚科專家測試,更適合 6 個月及以上嬰兒和兒童使用,純素護膚,不含任何動物衍生成分。

▲ 註冊護士朱嘉慧建議轉季時節最好轉換較滋潤及保濕度高的護膚產品,能減少乾燥至敏的情況。

註冊護士May推薦QV醫學濕疹潤膚霜 親膚夠滋潤

註冊護士朱嘉慧(May)表示,每逢轉季不少人都會有濕疹問題,皮膚變得乾燥發癢,甚至紅腫脫皮。作為護士,她深明Ceramide在皮膚保養中扮演着不可或缺的角色,因此她推薦含黃金比例的QV Dermcare醫學濕疹潤膚霜,她表示當中的Ceramide成分不但親膚滋潤,而且質地易推零刺激,能強化了皮膚屏障,長效保濕同時修護肌膚,非常適合濕疹人士使用,能助他們安然渡過秋冬轉季。

* Hon KL, Leung AK, Barankin B. Barrier Repair Therapy in Atopic Dermatitis: An Overview. Am J Clin Dermatol. 2013; 14:389- 399.

# Spada F, Harrison IP, Barnes TM, Greive KA, Daniles D, Townley J et al. A daily regimen of a ceramides-dominant moisturizing cream and cleanser restores the skin permeability barrier in adults with moderate eczema: a randomized trial. Dermatol Ther 2021 May 13;e14970.

** Spada F, Harrison IP, Barnes TM, Greive KA, Daniels D, Townley JP et al. A daily regimen of a ceramide-dominant moisturizing cream and cleanser restores the skin permeability barrier in adults with moderate eczema: A randomized trial. Dermatol Ther. 2021; 34(4):e14970. (n=100) Study sponsored by Ego Pharmaceuticals Pty Ltd.

^ ACA Research, Sponsored by Ego Pharmaceuticals, OTC skincare for Dry and Sensitive Skin, n = 30 (Australian Dermatologists), June 2021.

1. Mijaljica D, Townley JP, Hondros A, Hewson C, Harrison IP, Spada F. Considering phytosphingosine-based ceramide formulations for atopic skin care. Dermato 2024;4(1):5–22.

2. Man MQ M, Feingold KR, Thornfeldt CR, Elias PM. Optimization of Physiological Lipid Mixtures for Barrier Repair. J Invest Dermatol 1996;106(5):1096-101.

3. Spada F, Harrison IP, Barnes TM, Greive KA, Daniels D, Townley JP et al. A daily regimen of a ceramide-dominant moisturizing cream and cleanser restores the skin permeability barrier in adults with moderate eczema: A randomized trial. Dermatol Ther. 2021; 34(4):e14970. (n=100) Study sponsored by Ego Pharmaceuticals Pty Ltd.

4.Spada F, Harrison IP, Barnes TM, Greive KA, Daniels D, Townley JP et al. A daily regimen of a ceramide-dominant moisturizing cream and cleanser restores the skin permeability barrier in adults with moderate eczema: A randomized trial. Dermatol Ther. 2021; 34(4):e14970. (n=100) Study sponsored by Ego Pharmaceuticals Pty Ltd.

(特約)