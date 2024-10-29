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學校動態｜馬鞍山靈糧小學學習周「下雨天」　學生體驗中學習珍惜及愛護水資源

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 48 分鐘前

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四年級學生到沙田汙水處理廠參觀瞭解廠內設施。

為了讓學生體驗不同的學習經歷，並配合教育局最新推出的小學課程指引，學校本年度在9月23至27日舉行全校一至六年級的跨課程學習周——「下雨天」。希望透過跨課程學習，引導學生綜合運用不同學習領域的學科知識、生活認知與技能，拓寬知識基礎，並藉跨學科學習發展學生的語文、共通能力，培養自學力、創造力和科學探索精神，建立正面的價值觀和積極的態度。

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湊得輕鬆啲
新手爸媽｜為女兒報讀國際學校洪永城驚太自由？　曾鬧到大女爆喊唔睬爸爸幾日

課程透過「你喜歡下雨天嗎？」、「你知道水從哪裡來嗎？」、「你覺得下雨天美嗎？」及「你認同『水能載舟，亦能覆舟』嗎？為甚麼？」幾個問題，激發學生好奇心，利用「知識寶庫」讓學生自學與主題相關的知識；科學探究活動則培養學生的探究能力和科學精神；圖書館會提供以「水」為主題的線上線下閱讀材料，讓學生加深對「水資源」的認識，了解「水資源」的可貴，提升閱讀興趣和能力；各科會通過不同的學習活動，從美感、科學、生活三方面，令學生體會食水的珍貴，並學會珍惜和愛護水資源。

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整個學習周活動豐富，包括各科的主題學習活動，如科學實驗、主題寫作、唱遊等，戶外學習體驗，如參觀渠務設施、遠足、歷奇活動等，以及「小精靈糧大冒險」下雨體驗，讓學生能透過不同的學習經驗，體會學習源於日常生活，從「做中學」，享受學習的樂趣。就學生自我評估及家長問卷可見，大部分學生都樂在其中，享受「走出課室」的不同學習體驗。

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