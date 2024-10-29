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文娛藝術｜馬來西亞獲獎懸疑推理舞台劇《罪人》　下月底起首度來港公演4場

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發布時間： 1 小時前

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木卡空間《罪人》（馬來西亞）設計圖。

馬來西亞獲獎懸疑推理舞台劇《罪人》，將首度搬上香港舞台，於下月底起在尖沙咀文化中心公演4場。此節目為第2屆「亞藝無疆」藝術節節目之一。

康樂及文化事務署今日（29日）公布，邀得馬來西亞劇團木卡空間，於11月29日至12月1日（周五至日），將其創演的《罪人》首次搬上香港舞台。

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「亞藝無疆」藝術節2024：木卡空間《罪人》（馬來西亞）演出詳情

  • 演出日期：11月29日及30日（周五及六）晚上8時、11月30日及12月1日（周六及日）下午3時
  • 地點：香港文化中心劇場
  • 語言：以普通話演出，附有中、英文字幕
  • 票價：分為280元及350元
  • 發售方式：城市售票網或電話購票（3166 1288）；節目詳情及相關購票優惠可瀏覽康文署網頁

根據署方介紹，此劇透過多層次故事線、一人分飾多角的表演形式，以及獨特舞台設計，帶觀眾走入充滿不確定和緊張的氛圍，從而對現今複雜的人性和社會現象作出反思。

《罪人》的改編靈感源自丹麥電影《厄夜追緝令》，此電影曾奪得被譽為丹麥金像獎的「羅伯獎」最佳電影。故事從警局報案室一個求救電話開始，引發一連串耐人尋味的案中案。接線警員伊拉為拯救被綁架的報案女子雪露，不惜越過程序搜尋線索，最後發現受害者掙扎與恐慌的背後，竟隱藏着意料不到的內情。

此劇於2022年在馬來西亞首演，橫掃當地備受推崇的戲炬獎共5項大獎，包括「最佳戲劇」、「最佳導演」和「最佳音樂音效設計」，主演許栩奪得「最佳女配角」和「最佳新人」奬。

《罪人》導演顏永禎有感社會在資訊傳播急速和社交媒體主導的狀況下，真相往往被片面的資訊所掩蓋，遂藉舞台劇創作打造一個想像空間。此劇採用環型舞台設計，並在角色名字、對話，以至所用的道具埋下伏筆。觀眾在觀劇的同時可從中尋找線索，通過自身的視角重構劇情和解讀角色的內心世界。由於每位觀眾所看到的細節或有所不同，解讀方式亦各異，過程中讓觀眾反思如何能在繁多的資訊中避免被誤導，如何能作出深思熟慮的判斷。

《罪人》共有19個角色，主角伊拉由馬來西亞電影、電視和舞台劇三棲演員陳立揚飾演，其餘18個角色則分別由歌影視俱佳的全能藝人葉俞均、新晉演員許栩和黃志賢三人演繹，他們透過聲音、動作和表情的轉換，展現不同人物的性格和情感張力。

木卡空間由顏永禎和顏永祺博士於2013年創立，是馬來西亞一家專營戲劇製作、劇場演出、戲劇人才培訓和藝術出版的文化公司，近年憑藉劇場作品《罪人》、《尼伯龍根的指環》和《北京人》等，先後奪得馬來西亞戲炬獎和金馬倫藝術大獎多個獎項，成為口碑甚佳的戲劇品牌。

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舞台劇 文娛藝術 馬來西亞 康文署 香港文化中心 表演 尖沙咀

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