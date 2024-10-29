食用安全｜懷孕3個月準媽媽染李斯特菌不幸流產　醫生警告：2類食物切勿食用

【孕婦／流產／李斯特菌／懷孕】孕婦飲食要小心！內地一名懷孕3個月準媽媽，突然出現不適入院不幸流產，醫生事後發現她感染李斯特菌，疑因進食雪櫃內榴槤千層蛋糕出事。有醫生指出，李斯特菌又被稱為「冰箱殺手」，連同另外1類食物同樣不可食用。

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食用安全｜食雪櫃蛋糕後慘染李斯特菌流產

綜合內媒及《釣魚曬網》報道，浙江一名懷孕約三個月準媽媽，食用雪櫃內榴槤千層蛋糕後不久，開始感到身體不適，到院治療後不幸流產。醫生事後於檢查中發現，事主是因為感染了李斯特菌才引發今次憾事。

食用安全｜醫生籲孕婦切勿食用2類食物

浙江大學醫與附屬婦產科醫生指出，李斯特菌可透過食物污染傳播，經消化道感染，又被稱為「冰箱殺手」，雪櫃內的剩菜殘羹、切開不新鮮的水果、開封後的生牛奶、機器現製的雪糕等等，都容易含有大量李斯特菌，孕婦一旦感染容易造成流產，嚴重者更可能危及母體生命。

除了要小心雪櫃內各種生冷食物，醫生亦強調要注意變質食物，例如黑心的香蕉、發紅的甘蔗、出現黑絲的芒果、發芽薯仔及變黏的豆腐等，全部都不可再食用，尤其孕婦孩子免疫力、抵抗力較低，一定要加倍小心。

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李斯特菌｜預防李斯特菌感染7大方法

本港食安中心解說預防李斯特菌感染的7大方法：

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食用安全｜9大高風險食物

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食用安全｜4大食安貼士

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資料來源：釣魚曬網、本港食安中心

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