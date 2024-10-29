  • 26°C
香港時間：20241029日 (二) 13:59

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 癌症殺手 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

食用安全｜懷孕3個月準媽媽染李斯特菌不幸流產　醫生警告：2類食物切勿食用

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 55 分鐘前

分享：

分享：

熱門 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 癌症殺手 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

【孕婦／流產／李斯特菌／懷孕】孕婦飲食要小心！內地一名懷孕3個月準媽媽，突然出現不適入院不幸流產，醫生事後發現她感染李斯特菌，疑因進食雪櫃內榴槤千層蛋糕出事。有醫生指出，李斯特菌又被稱為「冰箱殺手」，連同另外1類食物同樣不可食用。

最新影片

Healthy Life
Healthy Life｜激素是致癌元兇？ 營養師拆解乳癌飲食宜忌 教煮1食譜促癌後復原

食用安全｜食雪櫃蛋糕後慘染李斯特菌流產

綜合內媒及《釣魚曬網》報道，浙江一名懷孕約三個月準媽媽，食用雪櫃內榴槤千層蛋糕後不久，開始感到身體不適，到院治療後不幸流產。醫生事後於檢查中發現，事主是因為感染了李斯特菌才引發今次憾事。

食用安全｜醫生籲孕婦切勿食用2類食物

浙江大學醫與附屬婦產科醫生指出，李斯特菌可透過食物污染傳播，經消化道感染，又被稱為「冰箱殺手」，雪櫃內的剩菜殘羹、切開不新鮮的水果、開封後的生牛奶、機器現製的雪糕等等，都容易含有大量李斯特菌，孕婦一旦感染容易造成流產，嚴重者更可能危及母體生命。

除了要小心雪櫃內各種生冷食物，醫生亦強調要注意變質食物，例如黑心的香蕉、發紅的甘蔗、出現黑絲的芒果、發芽薯仔及變黏的豆腐等，全部都不可再食用，尤其孕婦孩子免疫力、抵抗力較低，一定要加倍小心。

相關內容：食用安全｜懷孕27周準媽媽飲雪櫃剩牛奶 染李斯特菌致敗血症胎死腹中

李斯特菌｜預防李斯特菌感染7大方法

本港食安中心解說預防李斯特菌感染的7大方法：

點擊圖片放大
+8
+7

食用安全｜9大高風險食物

點擊圖片放大
+10
+9

食用安全｜4大食安貼士

點擊圖片放大
+5
+4

資料來源：釣魚曬網本港食安中心

相關內容：

食用安全｜女子發燒全身痠痛染李斯特菌 揭用餐前做錯1舉動致患敗血症

食蟹宜忌︱35歲為食孕婦鯨吞6隻蟹即晚肚屙流產　中醫拆解食蟹宜忌：孕婦應慎食

【孕婦注意】西班牙李斯特菌大爆發175人染病1人死亡 當局向世衞發警告

相關文章

【非常醫生】孕婦兩度流產感自責第3次終成功產子　醫生：懷孕約有10-15%流產風險
12:27 2020/07/02
【非常醫生】孕婦兩度流產感自責第3次終成功產子　醫生：懷孕約有10-15%流產風險
恐怖食材｜結婚6年求子不果　女子誤信偏方食「流產胎水餃」　醫生揭病因斥：純粹愚昧
08:00 2024/02/04
恐怖食材｜結婚6年求子不果　女子誤信偏方食「流產胎水餃」　醫生揭病因斥：純粹愚昧
職場欺凌︱被上司強迫暴露輻射環境連續上班32小時　台放射治療師懷孕7週流產
12:28 2024/05/17
職場欺凌︱被上司強迫暴露輻射環境連續上班32小時　台放射治療師懷孕7週流產

你可能感興趣

【非常醫生】孕婦兩度流產感自責第3次終成功產子　醫生：懷孕約有10-15%流產風險
12:27 2020/07/02
【非常醫生】孕婦兩度流產感自責第3次終成功產子　醫生：懷孕約有10-15%流產風險
恐怖食材｜結婚6年求子不果　女子誤信偏方食「流產胎水餃」　醫生揭病因斥：純粹愚昧
08:00 2024/02/04
恐怖食材｜結婚6年求子不果　女子誤信偏方食「流產胎水餃」　醫生揭病因斥：純粹愚昧
職場欺凌︱被上司強迫暴露輻射環境連續上班32小時　台放射治療師懷孕7週流產
12:28 2024/05/17
職場欺凌︱被上司強迫暴露輻射環境連續上班32小時　台放射治療師懷孕7週流產
健康問題 食用安全 發燒 李斯特菌

最高瀏覽

網絡熱話丨老闆扮慰勞請員工遊泰30多人直送緬甸賣豬仔　單親媽急籌4.5萬元贖19歲子
網絡熱話丨老闆扮慰勞請員工遊泰30多人直送緬甸賣豬仔　單親媽急籌4.5萬元贖19歲子
李麗麗逝世丨驚傳李麗麗離世　住院1個月不敵癌魔終年74歲
李麗麗逝世丨驚傳李麗麗離世　住院1個月不敵癌魔終年74歲
網絡熱話｜內地女網紅遊港疑潛入婚宴場地「白食」　事主堅稱1原因拒道歉
網絡熱話｜內地女網紅遊港疑潛入婚宴場地「白食」　事主堅稱1原因拒道歉
急症室最長等候時間（10月29日 時間12:05）
急症室最長等候時間（10月29日 時間12:05）
李麗麗離世｜「TVB第一代打女」李麗麗癌逝終年75歲　半生貢獻演藝事業享受單身【附肺癌病徵+成因】
李麗麗離世｜「TVB第一代打女」李麗麗癌逝終年75歲　半生貢獻演藝事業享受單身【附肺癌病徵+成因】