小紅書流量密碼｜港漂分析網上講香港流量密碼　網民：罵香港才有流量

▲ 港漂分析網上講香港流量密碼，網民：引起爭論才會有流量。

【小紅書 / 港漂 / 流量密碼】小紅書是一個以分享經驗為主的社交平台，但一些人會通過在文帖中穿插廣告獲得收益，因此流量數據成為他們獲得廣告商投資的關鍵。

近日，一位在港生活多年的港漂在小紅書發文，分析總結有關香港的3大話題，發布便可獲得較大的流量推送，並稱其為流量密碼。網民表示認同：「都是引流，罵香港才有流量。」

小紅書丨吃1碗牛腩牛筋河被誤收943元 投訴職員態度令人無奈

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小紅書流量密碼｜「吐槽」人氣咖啡店Fineprint

不少女生身著亮眼及性感服飾，坐在咖啡店外的台階上擺拍；發帖埋怨店內食物有口味爭議、討論定價是否合理、性價比問題；服務生態度一般或只會講英文。

據圖片可見，一位手捧食品身著性感服飾的女生坐在Fineprit店外台階上，並在文帖中寫道「位置巨難找，而且要爬坡，麵包和酸奶都不好吃，而且蠻貴，沒有網上說的那麼神乎其神」。

小紅書流量密碼｜負評香港旅遊體驗

發帖表達來港旅遊體驗差，話題關於餐廳、酒店、景區服務態度的評價；討論香港過高的物價；港人對內地遊客的態度。

據圖片可見，一位女生表示標價8元港幣的商品卻讓其支付8元人民幣，稱其為「大無語事件」；另一位女生則蹲在路邊影像，表示「蹲下來拍照被對面阿姨全程錄像」。

博主作為有兩地生活經驗的人，表示疫情后，香港的服務業態度正穩步上升；物價較深圳而言亦不會高出太多；至於港人對遊客的態度，她則表示就連自己也容易暴躁，並不是針對遊客。

小紅書流量密碼｜探討兩地文化差異

關於文化差異的話題，會有網民總結一些本地人習以為常，不會特別留意的注意事項，作為攻略及科普發布至小紅書，例如茶餐廳神秘代碼縮寫、點餐慣例、描述食物差異等。

據圖片可見，一遊客在點餐時，購買一份熱檸檬水，選擇不要熱水，以為會為其提供溫水，但最終僅獲得幾片檸檬。

博主表示，就連該總結帖也獲得了不少流量。

小紅書流量密碼｜網民：罵香港才有流量

許多網民認為博主總結到位，並諷刺在小紅書上博眼球的內容創作者「總結得不錯」、「首圖真的噴飯」、「罵香港才有流量」、「果然引起爭論才會有流量」、「吐槽香港是最容易有流量的」、「第二個我看了噴血，自己不去換錢，你付人民幣別人去換錢也是有手續費的」。

網民紛紛補充此類抹黑案例，「買水貴，沒地方坐」、「自己貪便宜沒買行李額還吐槽垃圾某某express，再也不來香港坐飛機了」、「服務態度差、兩副面孔、語言問題、隨街蹲，天天都能看到這些流量密碼」、「你漏了一個：本地人批判來香港旅遊的遊客」、「還有工作差異」。

小紅書流量密碼｜網民擔憂兩地網民被誤導

有網民表示，這種刻意誇大某種現象的行為實質是為了獲取流量。

但擔憂一些網民無法辨認，可能會激發罵戰和矛盾「好多都是引流的，但香港人不一定看得出來，一定要跑進去罵幾千條」，一些內地網民也表示容易被誤導，建議再遇到直接舉報。

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