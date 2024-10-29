破·地獄丨黃子華許冠文出席東京國際電影節　衛詩雅「與神同行」踏上紅地毯回憶無價

▲ （左起）黃子華、陳茂賢、許冠文及衛詩雅現身東京出席《東京國際電影節》開幕禮。

電影《破·地獄》導演陳茂賢、「子華神」黃子華、許冠文（Michael）及衛詩雅（Michelle）在昨日（10月28日）下午現身東京出席當地一年一度影壇盛事《東京國際電影節》開幕。

他們一同踏上紅地氈，現場更有過百當地影迷呐喊助威，更把握機會爭相求取簽名，當中3位演員更是有求必應，邊走紅地氈邊簽名，相當親民。

4人不約而同以深色造型示人，被問到獲邀出席電影節開幕的心情，子華謙虛表示：「好榮幸，嚟大場面見識下」。

Michael則笑言：「對於《破·地獄》入圍東京國際電影節，感到非常興奮，感謝陳茂賢導演創作了這個獨一無二的劇本，尤其黃子華、衛詩雅、朱栢康和全體台前幕後工作人員的共同努力，讓這部香港電影可以來到日本，分享給全世界的觀眾欣賞。」

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破·地獄丨衛詩雅感到鼓舞

女主角Michelle則坦言為團隊感到鼓舞：「記得得知電影能夠晉身東京國際電影節之時，當刻心情激動，一方面為整個團隊感到鼓舞，更為導演陳茂賢嘅誠意被看見特別感動。今日仲可以同兩位神級演員結伴一齊行紅地氈，呢個回憶真係寶貴又無價。」

導演陳茂賢則急不及待與當地觀眾近距離接觸：「今日能夠為日本觀眾帶嚟一部富有香港獨有文化嘅作品，心情既緊張又期待，希望能夠透過今次機會，能夠打動外地觀眾，拉近彼此之間嘅距離。」

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