絕世筍工？｜港爸招聘女工叫醒兒子返學　工時僅30分鐘完成3件事即賺$100

▲ 近日有港爸以$100招聘女工叫醒兒子返學，工作僅半小時完成3件事即可收工。

【筍工/小朋友賴床】小朋友賴床不願起身，是每個家長頭痛的事，有港爸為了叫醒兒子起身上學，以30分鐘$100的薪酬於網上招聘女工，每次只需完成3項工作便可收工。帖文一出，不少人感興趣，也有人指要教導小朋友懂得自律。

小朋友賴床｜職責叫醒賴床仔 港爸聘女工列3大要求

該名港爸於Facebook群組「清潔、散工、長工、香港、九龍、新界、招聘組」發文，招聘一位女工叫醒兒子上學，又提出3大要求，「有體力，夠長氣，唔惡有耐性」，工時約30分鐘，每次薪酬為$100，而工作地點是將軍澳地鐵站步行5分鐘的屋苑。

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小朋友賴床｜3項工作內容 逢返學日上班

至於工作內容，港爸僅列出3項，希望能夠找到合適的女工：

1. 早上6時半到達十多歲中學生的家中並叫醒他2

2. 督促他穿好整齊校服

3. 送學生出門口上學後便可收工

*「逢返學日」工作

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小朋友賴床｜網民質疑招聘真偽

帖文引來網民熱議，有不少人感興趣，也有人對招聘提出質疑，「係咪真係嫁」、「好近我，想做又怕被呃」，也有人疑惑要如何入屋，港男對此回應「有一位家人會開門（我知實會有人話咁佢做咩唔自己叫佢起身）」，相信是對兒子無計可施，才出此可策。

另外，也有人認為與其招人叫醒學生，不如讓他早睡，學懂自律，「其實你叫個細路9點鐘瞓好過啦，10幾歲都要自律下先得喎」、「好奇點解一位中學生唔可以自己起身」、「叫佢早啲瞓，應該就會識得自己起身」。

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