港產王妃︱60歲文雅麗罕有現身離婚後兩子王室頭銜被撤銷　曾發聲明反擊女王護子

▲ 文雅麗罕有在香港現身。

【港產王妃/文雅麗/丹麥/王室】在香港土生土長的「港產王妃」文雅麗日前回到香港，現年60歲的她優雅地老去。文雅麗與丹麥二王子Prince Joachim育有兩子，兩人在2005年離婚。在2022年丹麥女皇Queen Margrethe II年突然宣布撤銷兩名王子的王室頭銜，文雅麗得知後，曾發聲明表達不滿。

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文雅麗嫁入王室後，熱心行善，所以亦有「北歐黛安娜」的稱號，1994年閃嫁僅相戀5個月的丹麥二王子Prince Joachim，當年兩人舉行盛大的童話式婚禮，文雅麗由非貴族出身的港人，搖身一變成為歐洲王室有史以來首位擁有亞裔血統的王妃。

文雅麗日前罕有現身，與玄學家陳定邦夫婦食飯，陳定邦在IG分享合照並表示：「非常榮幸和大有來頭的文雅麗小姐交流。」相中所見現年60歲的文雅麗仍然非常有貴氣。

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港產王妃︱精通6種語言

出生於1964年的文雅麗在香港出生，爸爸是中英混血兒，媽媽擁有捷克、波蘭和奧地利的血統，中學畢業後前往奧地利、英國及日本等地留學，精通6種語言包括英語、德語、法語、日語、廣東話及丹麥語，其中丹麥語她用了300小時便學會，非常有言語天份。

文雅麗在1994年邂逅丹麥二王子，當時王子在香港的一間丹麥航運集團做實習，二人迅速墮入愛河，拍拖5個月就訂婚。文雅麗隔年嫁入丹麥王室，更改信丹麥國教，並隨夫到丹麥生活，文雅麗分別於1999及2002年誕下兩位王子Prince Nikolai及Prince Felix。

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港產王妃︱離婚後封為女伯爵

但婚姻生活並不快樂，有指他的丈夫縱情派對又迷戀酒色，文雅麗主動提出離婚，兩人在2004年分居，2005年離婚。雖然童話婚姻幻滅，但離婚後仍獲冊封為「佛烈德利赫堡女伯爵」，以保證其未來再婚而不會失去貴族身份，每年可獲發約190萬瑞典克朗（約63萬港元）王室津貼。

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港產王妃︱總上年輕14歲攝影師

2007年文雅麗與細她14歲的攝影師Martin Jorgensen拉埋天窗，可惜因二人價值觀不合，婚姻僅維持8年便結束，回復單身後，文雅麗亦熱衷各種慈善事業，為兩位兒子成立慈善基金，主力參與文化、人道主義和高等教育上的工作。

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港產王妃︱丹麥女王宣布撤銷4名王孫頭銜

不過，丹麥女王Queen Margrethe II在2022年突然宣布撤銷Prince Joachim四名子女的王室頭銜，從2023年1月起，將會被稱為Monpezat伯爵或女伯爵「閣下」（His or Her Excellency），不過4人在王位繼承順位不變，丹麥女皇解釋原因「讓孩子回歸正常生活」。不過，文雅麗曾表達不滿，曾發聲明指對女王決定感到震驚、傷心及困惑，難以理解其決定，令4名子女均感到猶如被放逐。

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