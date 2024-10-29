防癌飲食｜慢性發炎易養出癌症　醫生建議戒吃1物必食「這蔬菜」發炎指數大降90%【附抗炎抗癌食物名單】

【發炎指數／發炎食物／防癌飲食／致癌食物】再一次認證飲食調整可改善健康！台灣一名70歲病人體內發炎指數極高，醫生擔心慢性發炎會增加罹癌機會，故建議病人調整飲食，建議多吃一種蔬菜。2個月後病人覆診，體內炎症指數竟大降90％，效果非常顯著。

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防癌飲食｜慢性發炎恐增患癌率 2項建議調整飲食

台灣腎臟科醫生江守山在當地健康節目《健康好生活》分享病例，指曾經有一名70歲的病人來求醫，原因是體檢時發現身體發炎指數（CRP）高達6。江守山指，病人屢次求醫也找不到身體哪裡出問題，但已經出現頭痛症狀。後來醫生為他做詳細檢查時，發現病人患有「肌少症」。江守山解釋，肌少症一般在年事已高的長者身上常出現，加上身體慢性發炎的問題需要處理。

經過一輪詳細的身體檢查後，確認病人並沒有泌尿道感染或關節炎，江守山建議從飲食入手調整：

戒除吃植物油油等會引起身體發炎的Omega-6油品

每天吃半碗已煮熟的十字花科蔬菜，如西蘭花、白蘿蔔、高麗菜等

2個月後，病人覆診喜見身體發炎指數回落至0.6，顯著降低90%，可見十字花科蔬菜對於抑制身體發炎有很顯著的功效，改善飲食確實能夠促進健康。

防癌飲食｜5種引起發炎食物

哈佛大學公共衛生學院營養系營養與流行病學教授Dr. Frank Hu指出，常見有5種引起發炎的食物：

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防癌飲食｜6種抗炎食物

Dr. Frank Hu續指，由於上述不健康的食物會容易導致體重增加，而體重增加本身就會增加身體發炎風險。另外，過往有研究表示，食物本身的成分對身體發炎亦息息相關。故此，他提出6種抗炎食物：

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防癌飲食｜營養師推薦「抗癌3寶」

台灣營養師劉怡里近日在個人Facebook專頁發文，指出天然辛香料中的薑、蔥及蒜是「抗癌3寶」，平日多吃有助抗癌及抗疲勞，而它們又各自具有不同功能。

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防癌飲食｜10大防癌食材

日本北九州市產業醫科大學醫院、癌症名醫佐藤典宏曾推介經近年研究認證的10種有抗癌功效的食材，建議民衆每日食用。當中有部分食材可降低罹患多種癌症風險及50%死亡率，還可兼顧預防日常生活中例如高血糖、高血脂等疾病，多方面提升身體抗癌力。

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