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萬聖節2024︱逸東街巿辦「城寨地府」活動　嘩鬼們打卡可獲贈驚喜禮物

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發布時間： 1 小時前

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熱門 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 癌症殺手 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

萬聖節將至，逸東街巿舉行「城寨地府」活動應節，為「嘩鬼們」送上多重優惠與驚喜之餘，更帶來街市萬聖節的嶄新體驗。

萬聖節將至，香港街市將中西文化共冶一爐，同時活化傳統街巿的形象，由即日起至11月3日期間，於逸東街巿舉行「城寨地府」活動應節，為「嘩鬼們」送上多重優惠與驚喜之餘，更帶來街市萬聖節的嶄新體驗。

為了讓巿民大眾體驗一個別開生面的萬聖節，逸東街巿特別設置「城寨地府體驗室」，每日早上9時至晚上6時免費對外開放，客人可以進入體驗室，近距離接觸高度還原的港式經典鬼片恐怖場景，一系列手工精美的紙紮佈置，加上陰森燈光，以及一黑一白的陰間使者助陣，比主題樂園的鬼屋更驚嚇，配合街市本身的九龍城寨元素，可謂打卡必到之處，加上費用全免，精打細算的慳錢家族不容錯過！

逸東街巿特別設置「城寨地府體驗室」，高度還原的港式經典鬼片恐怖場景，加上配合街市本身的九龍城寨元素，可謂打卡必到之處！

除了「城寨地府體驗室」外，香港街巿亦一如以往積極送禮回饋市民，特別設有「城寨地府打卡賞」，會員只需於逸東街市內拍下自己認為最恐怖的打卡位，例如大紅燈籠高高掛、月亮光光白燈籠、心慌慌廁所等等，再上傳到FACEBOOK及 標記「#香港街市逸東邨」，即送設計精美、限量100隻的萬聖節發光戒指一枚。

與此同時，每日致力為巿民提供新鮮餸菜及美食的香港街巿，當然要照顧客人的五臟廟，透過「城寨地府鬼咁滋味」企劃，讓巿民以優惠價選購小食街的各國美食，大飽口福！於萬聖節當日，逸東街巿更準備了「城寨地府開門樂」活動，以成本價售賣限量城寨特色美食，包括5蚊個大蛋撻、3蚊個砵仔糕、8蚊8粒魚蛋、6蚊支玻璃樽可樂，實行以時光倒流價陪大家「重返」城寨過萬聖節。

會員只需於逸東街市內拍下自己認為最恐怖的打卡位，例如大紅燈籠高高掛、月亮光光白燈籠、心慌慌廁所等，再上傳到FACEBOOK及 標記「#香港街市逸東邨」，即送設計精美、限量100隻的萬聖節發光戒指一枚。

此外，萬聖節當日逸東街市場內將免費派發限量紋身貼紙100張；更有特別會員禮物，會員於10月31日當日消費滿港幣$100，即送城寨眼鏡朱古力一件（限量200件），鼓勵大家齊齊扮鬼扮馬，親歷一場前所未有的靈異冒險，大家快約定親朋好友齊齊去香港街巿玩轉Halloween！

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