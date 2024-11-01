便秘危機丨21歲女嚴重便秘每3周僅排便1次　如廁太用力突傳巨響竟脫肛

▲ 21歲女嚴重便秘每3周僅排便1次，如廁太用力突傳巨響竟脫肛。

【脫肛／直腸脫出／便秘】英國一名21歲女子8個月前開始出現嚴重便秘，每3周才排便1次，令肚子脹得如懷孕般。有天，她用力排便時，「啪」一聲肛門竟瞬即大量出血，隨後驚揭是「直腸脫出」。

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綜合外媒報道，21歲英國女子Courtney Ingham原本排便很正常，甚至一天可以大便3次。惟8個月前，她開始出現便秘及胃痙攣問題，3周才排便1次，令肚子愈來愈大。對此，她曾試過吃瀉藥、飲黑咖啡、揉搓肚子及減少飯量，但可惜依然未有改善。

直到有天，她一如以往繼續於廁所努力嘗試大便時，突然傳出一聲爆裂聲，她當下即感到劇痛非常，感覺似乎有東西彈出，並發現肛門大量鮮血流出。其後她忍痛用手機拍照，才發現自己的直腸外露，需要緊急送院。

報導指，Courtney是因為排便時間過長，而產生直腸脫垂問題，她已經進行過2次手術惟成效不大，醫生還發現她的括約肌無法正常收縮，曾透過注射肉毒桿菌恢復，惟成效仍有待觀察。她也拍影片分享自身經歷，呼籲提醒大眾注意腸胃問題，不要延醫。

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便秘危機丨脫肛3大高危人士

腸胃肝臟科專科醫生吳昊曾接受TOPick訪問時表示，「脫肛」即直腸經肛門脫垂而出，大多發生在小童、長經常便秘人士及長者身上。只要直腸任何部分突出肛門外，就已經屬於脫肛。患者通常有便秘問題，加上用力排便，就有機會令直腸脫出。

由於直腸黏膜呈鮮紅色，所以看上去像出血。如果排便時間過長，排便時用力過度，導致腹內壓升高，便有機會將直腸推出。

假如「脫肛」怎麼辦？

吳醫生表示，大部分人也不需做甚麼，因為直腸不久後就會自行復位，只有少數人嚴重至做手術處理。小童的復原速度較快，相對之下，長者需要做手術較多。他叮囑，萬一發現「脫肛」，就要小心保護相關部位，以免刺激或弄傷脫垂的直腸。

便秘危機丨預防脫肛方法

吳醫生說，只要多喝水，吸收足夠的食物纖維，保持排便暢通就可以了。因為出現「脫肛」情況的人，多有便秘問題。

那麼，排便時間怎樣為之過長？他勸籲：

無論大便或小便，排便時間也不宜超過10分鐘。

同場加映: 醫生教1招「神奇姿勢」

新加坡一名29歲腎臟科女醫生Daria Sadovskaya，近日在社交平台TikTok分享了一招指能協助便秘人士快速排便的方法。

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