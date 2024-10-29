匡智性侵案｜李家超促獨立小組盡快提交報告　應確保院舍閉路電視有效防範違法行為

▲ 李家超在行會前見記者，指社署及匡智會應全面審視如何利用閉路電視防止違法行為發生。（陳靜儀攝）

匡智會大埔職業訓練中心爆出職員性侵學員案件，行政長官李家超回應表示，已敦促匡智會成立的獨立小組盡快完成及提交報告，社署及匡智會也應全面審視如何利用閉路電視，防止違法和惡劣行為發生。

李家超今日（29日）出席行政會議前見記者，被問到會否要求匡智會公開調查報告，李家超斥涉事職員行為屬卑鄙無恥、侵犯性罪行，警方必須全面調查追究法律責任，社署也要確保此類院舍按牌照要求運作。

李家超指，匡智會已成立獨立小組審視事件，他希望小組會全面檢視院舍運作，包括提供的服務和對於院舍人士的照顧，需要有效管理和監察制度，以及對員工訓練、紀律和監督亦需具備完善制度，院舍一定要將院友利益擺在第一位，他亦敦促小組盡快完成及提交報告，而社署已縮短涉事殘疾人士院舍的續牌年限到1年。

李家超亦提到，閉路電視在搜集數據方面非常有效，可作為追究責任的有力佐證，但也需要制定執行系統，確保閉路電視成為阻嚇性管理工具。他指，社署、匡智會及獨立小組應全面審視如何利用好閉路電視，進行有效監管，防止發生違法行為和惡劣行為，倘發生不幸事件，亦可即時知道及處理。

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