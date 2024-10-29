降膽固醇︱降膽固醇只懂吃麥皮？　營養師推薦9款高水溶性纖維食物 6款食材比麥皮更有效

▲ 降膽固醇只懂吃麥皮？ 營養師推薦9款高水溶性纖維食物 6款食材比麥皮更有效

【膽固醇／減肥／水溶性纖維／麥皮／腸道健康】減肥降膽固醇不要再剩識食麥皮！「Nutri Life 營養顧問中心」註冊營養師Jennifer為大家介紹額外8款高水溶性纖維食物，比麥皮更好味兼有效！

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Jennifer引述多項研究綜合得出的結果，指出每日攝取2至10克水溶性纖維，就能有助降低總膽固醇及壞膽固醇水平；而且進食得越多，效果越顯著。

而水溶性纖維並非⁣只是高膽固醇人士才需要，若補充足夠，還可以保持血糖穩定，亦有助腸道益生菌繁殖，促進腸道健康！

降膽固醇︱日吃35湯匙麥皮才達標

在有助降膽固醇的食物選擇中，麥皮是最為人熟知的食材。不過Jennifer表示，麥皮雖然能夠降低膽固醇水平，含有豐富水溶性纖維，能與膽固醇結合並排出體外；但⁣想吃夠10克水溶性纖維，即要每日進食35湯匙麥皮才能達標。

降膽固醇︱9款高水溶性纖維食物 1款吃2碗已是麥皮3倍

好在，除了麥皮之外，Jennifer還有更多其它高水溶性纖維食物推薦！其中有1款食材只要吃2碗就已經有5.2克水溶性纖維量，比吃2碗味寡兼倒胃的麥皮⁣更有效。

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內容獲「Nutri Life 營養顧問中心」授權轉載。

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