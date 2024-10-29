大學收生｜科大明年推AI及生物醫學等5個新課程　工學院首納學系制入學

▲ 科大宣布明年工學院採用「雙軌入學架構」，並推出5個新課程，麥浩怡（左二）、劉夢琳（右二）。（彭大偉攝）

科大今（29日）宣布，下學年將推出5個新課程，包括理學院的「生物醫學及健康科學」、「科學數據分析及人工智能」；工學院的「人工智能」、「微電子及集成電路」和「能源及環境工程學」，而工學院也將加入「學系」收生途徑。

科大理學院副院長（招生及入學）麥皓怡指，「生物醫學及健康科學」課程主要為立志投身醫療相關研究或職業的學生而設，將會讓學生接觸先進診斷和疾病建模技術，包括組學技術、電腦分析和建立實驗模型，亦會讓學生有實習的機會，包括在社區康健中心、私人診所及醫療診斷或研究實驗室內觀察或義務工作。畢業生將來可以成為製藥或醫學科技公司、研究機構及醫療諮詢領域的專業人士，亦可選擇在臨床醫學、遺傳病諮詢和生物醫學研究等深造。

課程設有40個學額，入讀須通過面試，其中25個將透過本地聯招（JUPAS）或非聯招（non-JUPAS）途徑招生，而中學文憑試（DSE）英文科及最佳兩科理學選修科成績在計算時，會有額外加乘；其餘15個則可由理學B組課程在完成1年級課程後選讀作主修。

「科學數據分析及人工智能」課程則培訓學生把數據分析技巧應用至各個科學領域中，畢業生可熟悉應用各專業工具，就不同領域議題作數據分析。

至於工學院的3個課程，工程教育創新中心主任林熙寧指，「人工智能」課程學生將接觸到廣泛的理論和應用，如機器學習、深度學習、自然語言處理等，畢業後可擔任AI工程師、數據分析師，甚至運用AI創業。「微電子及集成電路」課程內容則涵蓋半導體運作原理，以及晶片電路設計和打印等，強調動手操作。而「能源及環境工程學」課程內容則包括可持續能源、再生能源以及轉化原材料的原理及相關政策，畢業後可於相關行業出任工程師，或在環境工程顧問行業發展。

林熙寧續指，工學院明年起將採用新雙軌入學架構，提供「學院制」及「學系制」入學，前者可報讀「工程學 — 延伸主修人工智能」課程，適合有意在鎖定主修前探索各項工程學科的學生，學生最早可在首個學期選擇工程主修課程，學系將根據他們的入學考試成繢，決定是否取錄。至於「學系制」學生可直接報讀化學及生物工程、士木及環境工程、計算機科學及工程、電子及計算機工程、工業工程及決策分析，與機械及航空航天工程六個學系，另加一個由計算機科學及工程學系與電子及計算機工程學系合辦的工學士（計算機工程學）課程。

林熙寧解釋，工學院過去10多年均採用學院制入學架構，即學生會在完成首年課程後再選讀主修課程，而近年發現很多學生一早已有心儀學系，讓他們提早入讀會「開心啲」亦會有更好的學習經驗。

科大本周六（2日）將舉行本科入學資訊日。本科招生及入學事務處處長劉夢琳亦提到，科大今年聯招總申請人按年升12.3%，而首三志願（Band A）申請人亦升23.5%，錄取學生中近99%均是Band A學生，而以最佳五科成績計算，收生成績最佳的課程為理學士（量化金融學）達39.75分。

她續指，學校推薦直接錄取計劃（SNDAS）所接獲申請則按年增逾半，有逾8成申請人獲錄取，其中逾9成接受取錄；下學年SNDAS也將增7個科大課程，總共有25個。

記者：黃小冰

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