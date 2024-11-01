  • 26°C
香港時間：2024111日 (五) 20:58

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 奧蘇利雲 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

遺愛人間｜婦科醫生病逝成「大體老師」　頑抗先天病27年：最後力量推動醫學

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 奧蘇利雲 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

【大體老師／器官捐贈／多囊肝／多囊腎】為後人送上最後禮物…內地一名婦產科醫生過去患有先天性肝病及腎病，多年來努力與病情抗爭，惜最終不敵病魔離世。兒子坦言，母親生前曾透露想捐獻遺體：「我想我媽是不帶遺憾走的。」

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜更年期性事不合傷夫妻情？ 　醫生拆解治療迷思+6招提升親密感

遺愛人間｜行醫數十載 逝前盼損遺體：不要像我一樣痛苦

綜合內媒及《瀟湘晨報》報道，北京醫科大學附設北京佑安醫院婦產科原主任楊虹醫生，10月18日凌晨因先天性多囊肝及多囊腎病情惡化，不幸離世。去世前3日，兒子進入ICU病房探望她時，她表達想要在自己過世後捐獻遺體的願望：

身為醫生，我要用最後的力量，推動醫學教育和醫學研究的發展，希望能儘早找到，更有效的方法治療。我這種疾病和更多治不了的疾病，讓後人不要像我一樣痛苦。

兒子坦言，母親去年曾透露，想要將遺體捐獻給母校，但當時家人「沒太當回事」，直到她去世前3日再與家人表達意願時，大家才發現這是她的遺願。最後，母親在他與學校及醫院聯繫好捐獻事宜的翌日凌晨，便安靜離世了：

我想我媽是不帶遺憾走的，作為兒子，肯定是要支持她生前做出的這個最後的遺願。

 

點擊圖片放大
+5
+4

遺愛人間｜多年努力與病痛抗爭 離世後仍以另種方式繼續奉獻

據了解，楊虹醫生1983年於北京醫科大學醫療系婦產科專業畢業後，便投身醫療行業，一直致力於多方面醫學研究。1997年，她於體檢發現患有先天性多囊肝、多囊腎，其父親及姐姐亦同樣是多囊肝患者，之後便一直努力與病痛抗爭，直到一年前，楊虹醫生病情開始加重，最終再無力回天。

10月20日，楊虹醫生兒子宋楊為母親完成遺願，處理好所有遺體捐獻相關手續，讓她可以如願地、以另一種方式繼續為醫學教育及醫學研究事業作出奉獻。

相關內容：遺愛人間｜14歲女意外腦死猝逝 港媽忍痛捐器官救5人 聞受助女孩成家：如見女兒長大

遺愛人間｜多年來全身心投入醫學 極受病人及同事喜愛

與楊虹醫生共事多年的感染中心門診主任表示，如今尚有許多疾病醫學仍未能攻克，每個人的力量都很渺小，楊虹醫生的選擇令她感到極大震憾。

不少病人及同事亦透露，指婦產科工作繁忙，楊虹醫生雖然身體不好，但只要產婦有需要時，總是會第一時間到病人身邊，而且態度認真、語氣和藹，是個非常好的醫生。

遺愛人間｜網民感動：生命最後仍為他人著想

受盡病痛折磨卻仍盼望著別人幸福，不少網民深受楊虹醫生的善心感動：

點擊圖片放大
+6
+5

遺愛人間｜10大傷腎惡習

先天性腎病無法逆轉，不過後天腎病原因有很多，除了是藥物影響增加腎臟負擔，日常生活和飲食都會導致腎功能衰退。台灣腎臟科醫生洪永祥曾在其YouTube頻道「腎寶思樂腎臟專科」公開10大傷腎惡習，綜合自己20年的從醫經驗，分析病人罹患腎病的種種誘因和生活習慣：

點擊圖片放大
+10
+9

資料來源：瀟湘晨報大眾新聞

相關內容：

遺愛人間丨24歲醫生車禍亡遺愛人間 捐贈器官讓5人重生 父母：最後一次救急扶危

春風化雨︱38歲男老師抗癌不足1年離世 成大體老師遺愛人間：給學生上最後一課

遺愛人間｜36歲媽媽癌逝捐全身器官 臨終留500字催淚信贈孩子：幫媽媽多照顧爸爸

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

【遺愛人間】23歲女護士病逝捐遺體　病父數月後彌留亦冀做「大體老師」
18:17 2023/10/23
【遺愛人間】23歲女護士病逝捐遺體　病父數月後彌留亦冀做「大體老師」
捐贈器官｜妻猝逝遺愛人間捐器官　港男忍痛按遺願救6人　「可以幫人是好事」
16:50 2023/12/11
捐贈器官｜妻猝逝遺愛人間捐器官　港男忍痛按遺願救6人　「可以幫人是好事」

你可能感興趣

【遺愛人間】23歲女護士病逝捐遺體　病父數月後彌留亦冀做「大體老師」
18:17 2023/10/23
【遺愛人間】23歲女護士病逝捐遺體　病父數月後彌留亦冀做「大體老師」
捐贈器官｜妻猝逝遺愛人間捐器官　港男忍痛按遺願救6人　「可以幫人是好事」
16:50 2023/12/11
捐贈器官｜妻猝逝遺愛人間捐器官　港男忍痛按遺願救6人　「可以幫人是好事」
健康問題 大體老師 網絡熱話 醫生

最高瀏覽

迪士尼優惠｜迪士尼樂園突發買1送1低至$302　迪士尼好萊塢酒店自助餐85折【附優惠碼】
迪士尼優惠｜迪士尼樂園突發買1送1低至$302　迪士尼好萊塢酒店自助餐85折【附優惠碼】
急症室最長等候時間（11月01日 時間16:05）
急症室最長等候時間（11月01日 時間16:05）
消委會食油推薦2024｜6款食用油測試含致癌物消委會15款滿分名單一覽
消委會食油推薦2024｜6款食用油測試含致癌物消委會15款滿分名單一覽
不離不棄｜深情女堅持嫁肝癌男友　新婚3個月即喪夫甘願守寡20年只為一封信
不離不棄｜深情女堅持嫁肝癌男友　新婚3個月即喪夫甘願守寡20年只為一封信
奧蘇利雲移港｜桌球天王曾酗酒吸毒私生活紊亂　奧蘇利雲遭長女「割蓆」怒斥差勁爸爸
奧蘇利雲移港｜桌球天王曾酗酒吸毒私生活紊亂　奧蘇利雲遭長女「割蓆」怒斥差勁爸爸