遺愛人間｜婦科醫生病逝成「大體老師」　頑抗先天病27年：最後力量推動醫學

【大體老師／器官捐贈／多囊肝／多囊腎】為後人送上最後禮物…內地一名婦產科醫生過去患有先天性肝病及腎病，多年來努力與病情抗爭，惜最終不敵病魔離世。兒子坦言，母親生前曾透露想捐獻遺體：「我想我媽是不帶遺憾走的。」

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遺愛人間｜行醫數十載 逝前盼損遺體：不要像我一樣痛苦

綜合內媒及《瀟湘晨報》報道，北京醫科大學附設北京佑安醫院婦產科原主任楊虹醫生，10月18日凌晨因先天性多囊肝及多囊腎病情惡化，不幸離世。去世前3日，兒子進入ICU病房探望她時，她表達想要在自己過世後捐獻遺體的願望：

身為醫生，我要用最後的力量，推動醫學教育和醫學研究的發展，希望能儘早找到，更有效的方法治療。我這種疾病和更多治不了的疾病，讓後人不要像我一樣痛苦。

兒子坦言，母親去年曾透露，想要將遺體捐獻給母校，但當時家人「沒太當回事」，直到她去世前3日再與家人表達意願時，大家才發現這是她的遺願。最後，母親在他與學校及醫院聯繫好捐獻事宜的翌日凌晨，便安靜離世了：

我想我媽是不帶遺憾走的，作為兒子，肯定是要支持她生前做出的這個最後的遺願。

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遺愛人間｜多年努力與病痛抗爭 離世後仍以另種方式繼續奉獻

據了解，楊虹醫生1983年於北京醫科大學醫療系婦產科專業畢業後，便投身醫療行業，一直致力於多方面醫學研究。1997年，她於體檢發現患有先天性多囊肝、多囊腎，其父親及姐姐亦同樣是多囊肝患者，之後便一直努力與病痛抗爭，直到一年前，楊虹醫生病情開始加重，最終再無力回天。

10月20日，楊虹醫生兒子宋楊為母親完成遺願，處理好所有遺體捐獻相關手續，讓她可以如願地、以另一種方式繼續為醫學教育及醫學研究事業作出奉獻。

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遺愛人間｜多年來全身心投入醫學 極受病人及同事喜愛

與楊虹醫生共事多年的感染中心門診主任表示，如今尚有許多疾病醫學仍未能攻克，每個人的力量都很渺小，楊虹醫生的選擇令她感到極大震憾。

不少病人及同事亦透露，指婦產科工作繁忙，楊虹醫生雖然身體不好，但只要產婦有需要時，總是會第一時間到病人身邊，而且態度認真、語氣和藹，是個非常好的醫生。

遺愛人間｜網民感動：生命最後仍為他人著想

受盡病痛折磨卻仍盼望著別人幸福，不少網民深受楊虹醫生的善心感動：

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遺愛人間｜10大傷腎惡習

先天性腎病無法逆轉，不過後天腎病原因有很多，除了是藥物影響增加腎臟負擔，日常生活和飲食都會導致腎功能衰退。台灣腎臟科醫生洪永祥曾在其YouTube頻道「腎寶思樂腎臟專科」公開10大傷腎惡習，綜合自己20年的從醫經驗，分析病人罹患腎病的種種誘因和生活習慣：

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資料來源：瀟湘晨報、大眾新聞

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