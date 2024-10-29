  • 26°C
香港時間：20241029日 (二) 15:48

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 癌症殺手 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

大快活｜母親縱容小孩將鞋擺上餐桌　網民批：生仔真係要考牌

社會

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 癌症殺手 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

母親縱容小孩將鞋擺上餐桌，網民批：生在真係要考牌。

年幼的孩童還未能明辨是非，家長應該要做好正確的指導。

近日，有人在Threads上傳圖片，指大快活將軍澳中心分店內，有一男孩將自己的黑色皮鞋放置餐桌上，其母並未出手制止，配文指責道：「生仔真係要考牌，唔識教就唔好生」。

港鐵車廂｜小孩企上扶手同行家長縱容繼續玩　網民斥：唔識教建議唔好生

點擊圖片放大
+3
+2

大快活｜男孩把皮鞋放上餐桌

據上傳圖片可見，一小男孩除鞋癱坐在座椅上，並將自己的黑色皮鞋擺上餐桌，正與其母親對話，母親見狀並未有任何制止的行為，但表情看起來較嚴肅，周圍的食客並未注意到小男孩的行為，正各自用餐。

將鞋履放置餐桌上，鞋底的污糟和細菌可能會殘留在桌面上，影響自身及後來此桌用餐的食客的健康。

大快活｜網民態度兩極

圖片發出後，引發網民熱議，部分網民指責家長不作為，「唉！是家長問題」、「講句真話,個個細路仔都差唔多」、「呢個家庭真失敗」、「咁癲？呢啲要即刻出聲啦」、「有好多人，生左出來才知道唔識教」、「如果有問題就唔好帶佢出街啦，乖乖地留係屋企唔得」。

也有網民體諒該位母親，認為可能是小孩難以管束，「其實有時候小朋友講或者鬧都未必會聽，張相裡面見到家長已經教導緊小朋友」、「有啲小朋友有過動症，未必立即控制到自己」、「有些時候小朋友頑皮程度不是大人容易教到的」、「個女人皺晒眉頭，可能已經教緊 」。

ADHD｜前幼稚園老師家有ADHD兒　「神隊友」媽媽：要用對方法

港鐵車廂丨小孩港鐵佔三個座位睡覺　同行家長懶理其他乘客「罰企」

虎媽教女｜女兒背默書出錯被惡母飛書兜頭打　巴士乘客怒斥1句話港媽即停手

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
新手爸媽｜為女兒報讀國際學校洪永城驚太自由？　曾鬧到大女爆喊唔睬爸爸幾日

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

港鐵車廂｜小孩企上扶手同行家長縱容繼續玩　網民斥：唔識教建議唔好生
17:22 2024/10/15
港鐵車廂｜小孩企上扶手同行家長縱容繼續玩　網民斥：唔識教建議唔好生
港鐵車廂丨小孩港鐵佔三個座位睡覺　同行家長懶理其他乘客「罰企」
14:00 2024/10/14
港鐵車廂丨小孩港鐵佔三個座位睡覺　同行家長懶理其他乘客「罰企」
救救毛孩丨外傭姐姐疑帶狗散步蛇王　毛孩被「罰企」網民反認為狗主未盡責
13:54 2024/10/17
救救毛孩丨外傭姐姐疑帶狗散步蛇王　毛孩被「罰企」網民反認為狗主未盡責

你可能感興趣

港鐵車廂｜小孩企上扶手同行家長縱容繼續玩　網民斥：唔識教建議唔好生
17:22 2024/10/15
港鐵車廂｜小孩企上扶手同行家長縱容繼續玩　網民斥：唔識教建議唔好生
港鐵車廂丨小孩港鐵佔三個座位睡覺　同行家長懶理其他乘客「罰企」
14:00 2024/10/14
港鐵車廂丨小孩港鐵佔三個座位睡覺　同行家長懶理其他乘客「罰企」
救救毛孩丨外傭姐姐疑帶狗散步蛇王　毛孩被「罰企」網民反認為狗主未盡責
13:54 2024/10/17
救救毛孩丨外傭姐姐疑帶狗散步蛇王　毛孩被「罰企」網民反認為狗主未盡責
網絡熱話 大快活 家庭教育

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

網絡熱話丨老闆扮慰勞請員工遊泰30多人直送緬甸賣豬仔　單親媽急籌4.5萬元贖19歲子
網絡熱話丨老闆扮慰勞請員工遊泰30多人直送緬甸賣豬仔　單親媽急籌4.5萬元贖19歲子
李麗麗逝世丨驚傳李麗麗離世　住院1個月不敵癌魔終年74歲
李麗麗逝世丨驚傳李麗麗離世　住院1個月不敵癌魔終年74歲
網絡熱話｜內地女網紅遊港疑潛入婚宴場地「白食」　事主堅稱1原因拒道歉
網絡熱話｜內地女網紅遊港疑潛入婚宴場地「白食」　事主堅稱1原因拒道歉
急症室最長等候時間（10月29日 時間12:05）
急症室最長等候時間（10月29日 時間12:05）
李麗麗離世｜「TVB第一代打女」李麗麗癌逝終年75歲　半生貢獻演藝事業享受單身【附肺癌病徵+成因】
李麗麗離世｜「TVB第一代打女」李麗麗癌逝終年75歲　半生貢獻演藝事業享受單身【附肺癌病徵+成因】