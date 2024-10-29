大快活｜母親縱容小孩將鞋擺上餐桌　網民批：生仔真係要考牌

▲ 母親縱容小孩將鞋擺上餐桌，網民批：生在真係要考牌。

年幼的孩童還未能明辨是非，家長應該要做好正確的指導。

近日，有人在Threads上傳圖片，指大快活將軍澳中心分店內，有一男孩將自己的黑色皮鞋放置餐桌上，其母並未出手制止，配文指責道：「生仔真係要考牌，唔識教就唔好生」。

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大快活｜男孩把皮鞋放上餐桌

據上傳圖片可見，一小男孩除鞋癱坐在座椅上，並將自己的黑色皮鞋擺上餐桌，正與其母親對話，母親見狀並未有任何制止的行為，但表情看起來較嚴肅，周圍的食客並未注意到小男孩的行為，正各自用餐。

將鞋履放置餐桌上，鞋底的污糟和細菌可能會殘留在桌面上，影響自身及後來此桌用餐的食客的健康。

大快活｜網民態度兩極

圖片發出後，引發網民熱議，部分網民指責家長不作為，「唉！是家長問題」、「講句真話,個個細路仔都差唔多」、「呢個家庭真失敗」、「咁癲？呢啲要即刻出聲啦」、「有好多人，生左出來才知道唔識教」、「如果有問題就唔好帶佢出街啦，乖乖地留係屋企唔得」。

也有網民體諒該位母親，認為可能是小孩難以管束，「其實有時候小朋友講或者鬧都未必會聽，張相裡面見到家長已經教導緊小朋友」、「有啲小朋友有過動症，未必立即控制到自己」、「有些時候小朋友頑皮程度不是大人容易教到的」、「個女人皺晒眉頭，可能已經教緊 」。

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