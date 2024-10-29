世界心臟日｜40歲男走路10分鐘易氣喘　心絞痛揭心血管塞90%　重拾運動習慣終跑完全馬

【跑步／馬拉松／渣馬／世界心臟日／通波仔】跑步除了毅力外，心臟健康同樣重要。一名曾患冠心病的港男，通波仔後每天跑步1小時，心肺改善甚至完成「全馬」。本港有團體就世界心臟日進行調查，發現超過9成港人對於運動認知不足，造成長跑比賽後憾事頻生。

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世界心臟日｜通波仔後重新練跑 完成全馬

現年40歲曾患冠心病的莫先生分享經歷，指自己4年前因心絞痛求醫才發現患上冠心病。當時檢查發現他3條血管阻塞90%以上，需要立刻接受通波仔手術。術後，醫生亦建議他重拾運動習慣，於是他每天都會花１小時跑步。他由一開始走路10分鐘也感到氣喘，蛻變成為長跑好手，最近甚至完成柏林馬拉松全馬賽事，狀態與常人無異，並訂立目標完成「六大馬」。

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世界心臟日｜調查揭港人運動認知不足 缺乏賽前準備和評估

本港每年舉辦多場跑步賽事，吸引不少港人參加，當中規模最大是渣打馬拉松。有見港人踴躍參與跑步賽事，每年賽後受傷的數字亦不容忽視。香港心臟專科學院在７月至９月期間進行了「運動與心臟健康」問卷調查，訪問753位市民，發現有近８成受訪者亦知道參加長跑比賽時需留意的風險指標，包括本身的病歷、徵狀、家庭猝死病史等；而過程中若出現胸痛、心悸、頭暈或過度氣喘等不適，需要立刻停止運動並求醫。調查亦發現， 只有8%自稱曾參加過跑步比賽/馬拉松的受訪者，表示有賽前曾接受適當訓練及由醫生進行的專業體能評估 ，可見 港人對運動認知不足，容易造成運動期間受傷。

香港心臟專科學院院長暨世界心臟日2024-25籌委會主席梁達智醫生指出，運動猝死發生時往往短時間內可致命，建議市民運動前應做足「安心措施」，包括進行潛在風險評估，由醫護人員判斷是否適合做運動，運動及公眾場地應增設 AED ，以便市民心臟驟停時可以在黃金救援時間內立即急救。

中國香港運動醫學及科學學會前會長、香港心臟專科學院「運動心臟病學分會」召集人麥耀光醫生表示，強調參與長跑運動前，應確保身體狀況足以應對運動強度，尤其所有具潛在風險人士應賽前諮詢醫生。為此，香港心臟專科學院（HKCC）與中國香港運動醫學及科學學會（HKASMSS）兩學會發表聯合聲明：長跑運動前參賽者評估（2024），以提高長跑運動參賽者的健康意識，以減低運動猝死的風險。

香港心臟專科學院會董陳曉藍醫生指出，適當運動可以幫助控制體重、血壓、膽固醇和血糖，對幫助維持心臟健康、降低心血管風險很重要。是次調查中亦反映9成受訪者不清楚做有氧運動和負重運動的先後次序，她建議先做重訓後做有氧氣能有助加速進入脂肪燃燒階段，對減脂效果較佳。

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