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鍾普洋離世｜DHL「速遞之父」鍾普洋離世　曾創「大衛戰勝歌利亞」傳奇終年81歲

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發布時間： 1 小時前

最後更新： 48 分鐘前

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有「速遞之父」之稱的DHL聯合創辦人鍾普洋於上周二（22日）辭世，終年81歲。（資料圖片）

有「速遞之父」之稱的DHL國際聯合創辦人鍾普洋於上周二（22日）辭世，終年81歲。

鍾普洋於1943年於澳門出生，10歲時舉家來港居住，1962年中學畢業後赴美國留學。他其後因工作關係結識了DHL創辦人之一的Adrian Dalsey，並加入DHL創辦行列，早於1972年協助DHL在香港籌劃及成立海外首個辦事處，在港創辦敦豪國際（DHL International），並首創「速遞」一詞，因此被稱為「速遞之父」。

創業初期，公司只有鍾普洋及他的秘書二人，鍾普洋當時身兼多職，擔任總裁、會計、銷售員、速遞員甚至接綫生，成功協助公司業務拓展至世界各地。直至2001年退休後，他持續投入社會服務及慈善活動，並涉足美術創作，擅繪中國山水，曾於多個國家舉行畫展。

鍾普洋創業初期曾遇挑戰。他在港成立DHL第13個月被港英政府起訴，被指侵犯香港郵政的專利權，他隨即積極游說商界，拉攏多家商會、銀行、船公司、貿易公司及電腦企業支持，向港英政府施壓，要求修改郵政條例，最終成功打破香港郵政壟斷速遞服務的局面，創下速遞界「大衛戰勝歌利亞」的傳奇。

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DHL 鍾普洋 創業 香港郵政

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