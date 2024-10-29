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機場馬拉松｜4名世界級女跑手出戰或破世界紀錄　田總提醒禁帶能量啫喱等

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 3 小時前

最後更新： 12 分鐘前

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田總賽事籌委會主席王劍麟指，賽事報名人數超額兩倍，且成功邀得4名世界頂尖跑手參加。（陳靜儀攝）

「香港國際機場·渣打香港馬拉松：三跑道系統十公里國際賽」將於11月17日舉行，田總今日（29日）表示，報名人數超額兩倍，且成功邀得4名世界頂尖跑手參加，惟提醒不能攜帶毛巾、能量啫喱等易被風吹起物件。

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「機場‧渣馬︰三跑道系統十公里國際賽」由田總主辦，機管局及渣打冠名贊助，設女子精英10公里國際賽、10公里賽、5公里賽、3公里賽及10公里輪椅賽。

賽事起點和終點均為機場中跑道，屬機場禁區範圍，比賽期間兩旁同時會有飛機升降，是繼1998年「渣打’98新機場馬拉松」，相隔26年再在跑道舉行的長跑比賽。

田總賽事籌委會主席王劍麟指，早於大半年前開始籌備賽事，民航處及機管局共批出7個停機坪及中跑道用作比賽場地。賽事名額約1.2萬個，但報名人數超出兩倍達約3萬人，反應非常熱烈，輪椅賽名額在徇眾要求下由30個加碼至58個。

他續指，跑手宜於起跑前兩小時到達亞博館報到及完成安檢，大會將安排40部城巴分批接載他們往返賽道，每部機場保安車會負責引領兩部城巴；車程約20至25分鐘。

田總：或破世界紀錄成績

他亦稱，由於賽道非常平坦、轉彎位不多，若天晴、風速不高，相信女子精英10公里國際賽有機會出現破世界紀錄的成績，成功吸引4名世界排名2至5位的跑手加入戰陣，包括來自肯亞、在巴黎奧運5,000米及1萬米賽事奪得第5名的Lilian Kasait RENGERUK。

不過，王劍麟提醒跑手，由於北和東跑道在賽事期間仍會有飛機升降，故為免影響機場運作，易被風吹起的物件如帽、毛巾、能量啫喱、耳機等均禁止攜帶。參加者下月14至16日到中環遮打花園領取選手包時會再加強提醒。

設噴霧水車　80至100個流動廁所

另他提到，大會將在賽道放置欄杆及逾6,000個雪糕筒確保安全，亦會設水站及兩部噴霧水車，更特別設計可防止垃圾被吹走的垃圾桶。

至於流動廁所，他指有80至100個，加上跑手並非同時起步及到達禁區，在亞博亦有時間如廁，相信數量充足。他亦強調已前往實地考察4至5次，跑道之間有相當距離，故飛機噪音問題不大。

對籌備是次比賽的挑戰，王劍麟就說是招募逾千名工作人員通宵12小時工作，以及只可在賽前一日實地設置所需裝備；又坦言在籌備期間難免與各方有拗撬，但最終仍順利解決。

王劍麟當年亦有份協助籌備「渣打’98新機場馬拉松」，他指當年跑步運動仍未成熟，參與跑手較少，加上機場仍未開始運作，故限制亦比今次少。

距離比賽展開尚餘逾兩周，王劍麟相信11月天氣轉涼，建議跑手多練習適應天氣轉變，並制定策略，如前段靠其他跑手擋風，至最後1公里或500米才發力跑出。

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記者：梁薾心

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