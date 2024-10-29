港府聲明｜美國限制投資港半導體及AI　港府：破壞正常貿易、將自食其果

▲ 港府強烈反對美國因政治利益而以各種藉口，刻意針對國家及香港特區，破壞正常的投資貿易活動，破壞自由市場和經濟秩序。（資料圖片）

美國將限制個人及公司投資中國半導體、人工智能等項目，香港同受限制。港府強烈反對美國因政治利益而以各種藉口，刻意針對國家及香港特區，破壞正常的投資貿易活動，破壞自由市場和經濟秩序，美國將自食其果。

美國政府確定，從明年1月2日起對中國實施新的投資限制，限制美國個人和公司投資中國半導體和微電子、量子信息技術以及人工智能（AI）系統，以防止美國的資本和專業知識被用於幫助中國開發可能獲得軍事優勢的關鍵技術，相關投資限制，同樣適用於香港。

港府：美國對香港多年來的貿易順差將受影響

港府發言人今日（29日）表示，在2023年，美國是香港第三大貿易夥伴，雙邊商品貿易總額為4,722億港元。美國對香港的貿易順差過去10年達2,715億美元，是其全球貿易夥伴中最高。發言人指，數字說明了香港和美國之間有着緊密的經濟互動，美國企業在香港有龐大的商業利益，美國與香港的雙邊貿易多年來所賺取的貿易順差將受影響。

發言人強調：

美方再次顯現美國政客為求自身政治利益，破壞正常投資貿易、自由市場和經濟秩序。有關所謂限制不單破壞港美正常商業活動，亦影響全球供應鏈的穩定、損害美國企業的自身利益和商業利益，影響雙邊經濟活動，是損害他人亦損害美國企業的政治操作。特區政府會與國家共同捍衞國家利益及保障香港企業的利益。

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