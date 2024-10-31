粉紅十月丨乳房硬塊=乳癌？鋼圈胸圍增患癌風險？　腫瘤科醫生拆解5大乳癌迷思

【乳癌／乳癌迷思／粉紅十月】乳房不痛不癢就代表安全? 趁著國際乳癌關注月，即「粉紅十月」，TOPick邀請了內科腫瘤科醫生李祖穎，為大家講解乳癌常見症狀、高危因素及5大迷思。

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乳癌常見症狀

內科腫瘤科醫生李祖穎接受TOPick訪問時表示，除了出現硬塊，女士們一旦乳房出現異常分泌物、凹陷，乳房現橙皮紋、紅腫甚至變形，或腋下淋巴腫脹等，便要儘快求醫，因這些均是乳癌常見症狀。

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乳房出現硬塊

乳房出現異常分泌物

乳房凹陷

乳房出現橙皮紋

乳房紅腫

乳房變形

腋下淋巴腫脹

乳癌高危因素

對於乳癌高危成因，李祖穎引述香港香港乳癌基金會的資料庫指現除了家族病史，一般還包括缺乏運動、從未餵哺母乳、肥胖、精神壓力過大、從未生育、早於12歲來初經。

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家族病史

缺乏運動

從未餵哺母乳

肥胖

精神壓力過大

從未生育

早於12歲來初經

拆解相關5大迷思

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乳房出現硬塊=乳癌 ?

李祖穎表示乳房有硬塊不一定是癌症，不過當女士出現這個情況，最理想的處理方法當然是找乳腺外科醫生進行臨床檢查，如臨床發現有可疑，醫生會建議做乳房超聲波或X光造影檢查，有需要再做抽針，取出組織化驗，以確認硬塊屬良性或惡性。

乳房不痛不癢=安全?

李祖穎指其實是相當錯誤的觀念，很多人都會對乳癌有一些迷思，認為不痛不癢就必定沒有乳癌，其實乳癌早期並沒有徵狀，而且很多乳癌患者留意到乳房出現硬塊時，一般更是不痛的。

穿有鋼圈胸罩會增加患乳癌的風險?

李祖穎指坊間認為鋼圈或緊身的胸罩會影響淋巴回流，令乳癌風險會增加的說法，其實缺乏科學實證或理據支持。

有家族病史屬乳癌高危?

李祖穎指家族出現顯著乳癌病史或直系親屬曾患乳癌，的確便屬高危人士，因此相關人士應盡早詢問醫生適宜在哪個時候開始進行定期檢查。如女士知道自己帶有BRCA1或BRCA2基因，更要及早進行預防性篩查。

無家族病史患乳癌風險=低?

李祖穎指根據《香港乳癌資料庫第十五號報告》，約有10%乳癌患者的直系親屬曾患乳癌，近84%的患者並無家族病史，所以每位女性都應該定期進行檢查。

呼籲勿諱疾忌醫

李祖穎表示，曾遇過有病人基於「諱疾忌醫」的心態，即使乳房有腫塊都一直不求醫，直至腫瘤愈來愈大，甚至乳房皮膚被侵蝕才見醫生，錯過醫治的黃金時間。他強調最好對付乳癌的方法，便是預防勝於治療，建議婦女們及早進行預防性篩查。

很多早期乳癌的病例都是有方法根治的，痊癒率十分高；到了晚期，不但痊癒率會大大降低，很多癌細胞更會轉移到腋下淋巴，亦有機會走向骨頭，並引發一連串痛症。所以一旦發現乳房出現異常，便應立即求醫，以便及早醫治。

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