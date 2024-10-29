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靚媽護膚｜新手媽媽皮膚護理5大關鍵　醫生教揀有效保濕產品成分

新手爸媽

發布時間： 1 小時前

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陸凱兒醫生認為新手媽媽也要時刻護膚，「是一種自我關愛的表現。」

在忙碌的現代生活中，新手媽媽們常常忽視皮膚護理。但事實是，良好的護膚習慣不僅能提升自信，還能促進整體健康。以下是一些輕鬆、專業的護膚建議，希望幫助媽媽們在繁忙的生活中找到平衡。

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1. 簡化護膚步驟

生活已經夠忙碌，護膚不需要再複雜。建議採用簡單的三步驟：清潔、保濕和防曬。用溫和的潔面產品清潔肌膚，接著用保濕霜鎖住水分，最後，白天出門時一定要塗上防曬霜（SPF 30—50, PA+或以上），這樣可以有效防止紫外線對皮膚的傷害。這些步驟簡單易行，輕鬆融入日常生活。

2. 補水是關鍵

保持肌膚水分對健康皮膚至關重要。熬夜和日常壓力容易導致皮膚乾燥和暗沉。每天至少喝1—2公升水，並選擇含良好成分的保濕產品，例如：透明質酸、甘油等，這樣能讓肌膚保持彈性與光澤。隨身帶著水瓶，隨時補充水分，讓護膚變得輕鬆愉快。

3. 醫學美容治療

對於針對某些皮膚問題，醫學美容治療可以提供有效的解決方案，以下是幾種常見的治療選擇：

激光治療：適合用來淡化色斑和改善膚色不均，讓皮膚看起來更加光滑明亮。

化學換膚：使用化學溶液去除老化的角質，促進新細胞生成，讓肌膚煥然一新。

射頻治療：這能促進膠原蛋白生成，改善皮膚的緊致度和輪廓，讓肌膚看起來更加緊緻年輕。

填充劑和肉毒桿菌： 這些注射療法可以迅速改善皺紋和面部輪廓，讓媽咪們重拾年輕光彩。

緊記在考慮這些治療時，選擇合格的醫療機構，並諮詢專業醫生的意見，讓每一個選擇都更有保障。

4. 健康飲食

飲食對皮膚的影響不容小覷。建議多吃富含維生素和抗氧化劑的食物，如新鮮水果、蔬菜和堅果，這些不僅有助於皮膚的新陳代謝，還能增強抵抗力。減少油炸和高糖食物的攝入，讓健康飲食成為生活的一部分，享受每一口的美味。

5. 管理壓力

現代媽媽面臨多重壓力，但管理壓力的方式其實很簡單。透過適度的運動來釋放壓力，這不僅能改善心理健康，還能讓皮膚更具光澤。每周抽些時間運動，這樣的習慣不僅對身體有益，還能讓心情變得愉快。但請記着，盡量不要在猛烈陽光下做運動，那對皮膚會造成不必要的傷害啊！

護膚是一個持續的過程，對於現代媽媽來說，這也是一種自我關愛的表現。希望以上的護膚建議能幫助每位媽媽，讓大家在育兒的旅程中，輕鬆保持健康與美麗！

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撰文 : 陸凱兒醫生 卡迪夫大學實用皮膚學碩士

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