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跨境通辦｜佛山設置跨境通辦自助服務機　提供多項政務服務

社會

發布時間： 1 小時前

最後更新： 51 分鐘前

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熱門 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 癌症殺手 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

(政府新聞處)

數字政策辦公室表示，於佛山設置香港「跨境通辦」自助服務機，以方便身處粵港澳大灣區內地城市的居民和企業無須親身到港便可申辦香港的政務服務。市民即日起可前往佛山市南海區行政服務中心一樓，使用「跨境通辦」自助服務機以申辦多項香港政務服務。

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自助服務機於該服務中心的開放時間內供使用（即星期一至五，上午8時30分至中午12時及下午2時至5時30分，內地節假日除外）。詳情請參閱「跨境通辦」專題網站www.crossboundaryservices.gov.hk。
 
繼早前在廣州、深圳前海和福田，以及珠海設置香港「跨境通辦」自助服務機，「跨境通辦」自助服務機現時提供11個政府決策局、部門及有關機構共70項政務服務，涵蓋企業和市民常用的服務範疇包括稅務、公司註冊、物業及車輛查詢與登記、個人證明文件及人才入境申請、福利及教育、醫療健康、出入境檢查及緊急求助，以及文化及旅遊。市民可通過自助服務機輸入資料、掃瞄文件和列印結果，一站式申辦各項政務服務。
 
上述地點亦同時設有「智方便」自助登記站，便利在內地工作及生活的香港市民直接登記或升級「智方便+」，以便辦理各項支援「智方便+」的政府網上服務，例如續領車輛牌照、申請國際駕駛許可證及登記醫健通。登記詳情及準備事項請瀏覽「智方便」專題網站www.iamsmart.gov.hk/tc/reg.html。

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