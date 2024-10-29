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新手爸爸｜林德信首度晒父女合照頹爆　陪半歲女兒玩四手「亂」彈培養音樂感

新手爸媽

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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林子祥兒子林德信首度分享父女合照。

【林子祥/林德信/新手爸爸】林子祥兒子林德信去年11月迎娶圈外女友Candace，今年母親節林德信公佈已榮升人父，太太於兩個月前誕下女兒林明，轉眼B女已半歲大，今日林德信於社交網首度貼出父女照。

新手爸爸｜林德信教半歲女彈琴

林德信（Alex）於IG上載一短片，見Alex抱著愛女在鋼琴前玩四手「亂」彈，B女林明時而望著鋼琴，時而仰望爸爸，可謂Sweet到暈。

另外，Alex以英文撰文，其大意是指「很高興能和女兒一起玩音樂，總是充滿驚喜，她彈了F#，我跟著彈。」最搞笑是B女突然「食」琴鍵，Alex也陪愛女一齊「食」。或許湊女太辛苦之故，見Alex樣子疲態盡露。

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新手爸爸｜年少輕狂高中被踢出校

Alex遺傳了父親林子祥的音樂天份，2012年加入樂壇當歌手，Alex亦有年少輕狂之時，11歲負芨英國的他入讀寄宿學校，高中時代更被逐出校。Alex曾於訪問中憶述：

現在回想起來，都唔知點解咁唔聽話，我以前好百厭，好細個已經開始飲酒，那年我17、18歲讀緊A2 Levels，最後一年讀高中，準備考試入大學，但那年發生一些事被踢出校。

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新手爸爸｜林德信發憤GCSE考獲6A2B

幸而Alex其後入讀一間位於牛津的輔導學院，他說：「該學校嘅學生不夠勤力或者唔太喜歡讀書，在這環境之下我反而唔想好似佢哋，我想入大學，所以那年很想考好A2 Levels。」

「浪子回頭」發憤讀書的Alex結果於英國會考獲得6A2B佳績，他曾於Instagram上載GCSE（英國會考）成績表，可見數學、歷史及英國文學等均獲A，之後成功考入美國南加州大學主修英國文學。

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