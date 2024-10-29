輕鐵女子｜女子中學時輕鐵逃票被罰 再看見查票有陰影
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港鐵近日加派職員至輕鐵，嚴查逃票情況。一女子在Threads上傳圖片，指日前遇到港鐵職員查票，由於中學時期曾逃票被抓，罰款後又被父親指責。
所以即使現在她已經20歲，卻仍表示：「見到佢哋第一時間都係會覺得好驚」。
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輕鐵女子｜再遇輕鐵查票會心驚
据上傳圖片可見，輕鉄到站時，每個車門口都有一批港鐵職員上車查票，見此情況，女子回憶起中學「成日借啲意唔拍卡，最後比人捉過一次」，之後因此事「我老豆鬧到飛起」，自此留下陰影。
如今已是20嵗的女生，見到車廂有職員查票「第一時間都係會覺得好驚」，隨後開始回憶自己是否拍卡，反復確認多次後「行路帶風咁行出去拍佢部機」。
輕鐵女子｜輕鐵逃票罰款$370
網民紛紛留言表示：「唔使驚嘅」、「輕鬆啲，唔使緊張」，還有人緩解女生緊張的情緒。
更有網民打趣道：「每次就算知道自己有拍都好想跑，尤其是女職員，好想感受下比（畀）人追嘅感覺」。
據港鐵指引，若發現逃票乘客，會登記有關乘客個人資料及開罰單，乘客須於指定輕鐵客務中心繳交罰款，附加費為370元，若乘客拒絕繳交罰款，將有機會面臨最高附加費5,000元的檢控。
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