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考試湯水｜中醫推介兩款補腦湯水助考試備戰　按摩3穴位加倍提升專注力

兒童健康

發布時間： 40 分鐘前

最後更新： 39 分鐘前

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快將踏入考試周，家長要助小朋友備戰，可以試下補腦湯水！

【考試/補腦/溫書/湯水】很多家長最近都問我，考試期到了，我應該煲什麼湯水給小孩。 今天就和大家聊聊如何在考試期間保持高度的專注力。眾所周知，考試不僅是知識的比拼，更是體力和心態的考驗。作為中醫師，我從日常的診療經驗中總結了一些小技巧，希望能幫助大家在考試期間保持最佳狀態。

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食療湯水，「滋養身心，提升精力」。在中醫裡，我們講究「藥食同源」，適當的食療不僅能調節身體，還能提升我們的精神狀態。考試期間，推薦大家試試這幾款簡單易做的湯水，它們都能在一定程度上幫助我們提升專注力。

曹信恩醫師介紹兩款補腦醒神湯水應付考試。（相片由作者提供）

考試湯水｜1. 核桃紅棗豬腦湯

材料：核桃肉50克、紅棗6粒、豬腦一副、生薑幾片。
製作方法：將豬腦處理乾淨，與核桃肉、紅棗、生薑一同放入煲中，加水適量，大火煮開後轉小火煲約兩小時，調味即成。
功效：核桃被稱為「智慧果」，富含營養成分，對大腦有很好的滋養作用；紅棗則能補血養氣，讓我們在長時間的學習中保持充沛的精力；豬腦則直接滋養頭脳，提升記憶力。這款湯水非常適合考試期間飲用，能有效提升我們的專注力和記憶力。

曹信恩醫師介紹兩款補腦醒神湯水應付考試。（相片由作者提供）

考試湯水｜2. 枸杞子菊花瘦肉湯

材料：枸杞子30克、菊花15克、瘦肉適量、生薑幾片。
製作方法：將瘦肉切片，與枸杞子、菊花、生薑一同放入煲中，加水適量，大火煮開後轉小火煲約一個半小時，調味即成。
功效：枸杞子滋腎明目，菊花則有清熱解毒、明目提神的功效。這款湯水能有效緩解長時間用眼造成的疲勞，提升我們的精神狀態，讓我們在學習中更加專注。

穴位按壓：疏通經絡，醒脈提神

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除了食療，穴位按壓也是提升專注力的好方法。我們的身體上有許多穴位，通過適當的按摩，可以疏通經絡，調節氣血，從而達到提神醒脈的效果。

曹信恩醫師指按摩3個穴位可提升專注力。（相片由作者提供）

提升專注力︱1. 風池穴

位置：後頸部，兩條大筋與耳垂平行處的凹陷中。

按壓方法：雙手拇指同時按壓風池穴，力度適中，每次按壓約5分鐘，感覺酸脹為宜。

功效：風池穴能疏風解表，清頭明目，對緩解頭痛、頭暈有很好的效果，同時也能提神醒脈，讓我們在學習中保持清醒。

曹信恩醫師指按摩3個穴位可提升專注力。（相片由作者提供）

提升專注力︱2. 百會穴

位置：頭頂正中線與兩耳尖連線之交點。

按壓方法：用中指指腹輕柔旋轉按壓百會穴，每次約5分鐘，感覺微熱為宜。

功效：百會穴被稱為「諸陽之會」，按壓它能提神醒脈，改善記憶力，對失眠、健忘也有很好的治療效果。

曹信恩醫師指按摩3個穴位可提升專注力。（相片由作者提供）

提升專注力︱3. 神門穴

位置：手腕橫紋處，尺側腕屈肌腱的橈側凹陷中。

按壓方法：用拇指指腹按壓神門穴，每次約3分鐘，感覺酸脹為宜。

功效：神門穴是心經的原穴，按壓它能鎮靜安神，調節心臟功能，對焦慮、緊張情緒有很好的緩解作用，從而提升我們的專注力。

考試期間，我們不僅要關注知識的掌握情況，還要注意調節身體和心態。適當的食療和穴位按壓，能在一定程度上幫助我們提升專注力，讓我們在考試中發揮出最佳水平。當然，這些方法並不是萬能的，我們還需要保持良好的作息習慣，適量運動，保持心情愉暢，這樣才能真正做到身心合一，應對自如。

希望這些小技巧能對大家有所幫助，祝大家都能在考試中取得好成績！加油哦！

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撰文 : 曹信恩 註冊中醫師

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