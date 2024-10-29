電騙不絕︱政府擬收緊電話卡實名登記渠道及數量　兩招助市民阻截電騙

▲ 政府擬收緊電話卡實名登記渠道及數量。

電話卡實名登記制度於2023實施以來，市民依然不時收到騙徒來電。港府表示，考慮收緊實名登記渠道，亦會檢討登記數量。

商務及經濟發展局局長丘應樺今日出席立法會資訊科技及廣播事務委員會時表示，政府明年會向立法會提交禁止轉售已實名登記的電話智能卡的法例修訂建議。通訊辦會繼續與警方緊密合作，並持續從電訊服務角度與電訊業界研究及推出不同措施，打擊電話及短訊騙案。

立法會議員江玉歡指，科技騙案與日俱增，關注如何短期內如何從法例上打擊，會否加強罰則，以及利用人工智能防範？

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▲ 商務及經濟發展局局長丘應樺表示，政府明年會向立法會提交禁止轉售已實名登記的電話智能卡的法例修訂建議。（戴朗希攝）

陳健波：外地電話卡屬漏洞

保險界議員陳健波關注在電話卡實名制實施後，有多少宗案件透過追查電話卡的登記用戶而成功拘捕罪犯。他又指出，現時有一個明顯漏洞是實名登記不涵蓋中港卡在內的非本地發出及使用的電話卡，關注當局有何方法解決。

通訊事務管理局辦公室總監梁仲賢表示，在實名登記方面，會考慮修改法例，希望收緊不法行動，包括考慮禁止先登記後販賣；亦會考慮收緊登記渠道，因為現時有些是透過網上登記，另外亦會檢討登記數量。

對於實名登記制不包括外地發出及使用的電話卡，梁解釋，做法跟其他地方一樣，是基於方便市民及外地旅客使用，但他們致電回港時必定出現「+」符號，在此情況下，當局有兩招應對，若發現該號碼有可疑，已要求營辦商進行攔截；若是不確定，現在有語音和文字提示，市民接聽時，要提高警覺。

梁又表示，會繼續跟警方及電訊商想一些有效的方法，亦會考慮多方面的數據，包括類似人工智能的應用，例如致電數量，回應率、通話時間，以判斷電話是否涉嫌詐騙，從而作出堵截。

272萬張電話卡因不合規被取消

丘應樺表示，自從實名登記制推出後，截至2024年8月底，電訊商已攔截超過420萬個境外可疑來電，及逾2659萬個話音及文字訊息；另按警方紀錄停止4900個本地號碼和電訊服務，封鎖超過1.7萬個詐騙網站。

梁稱，營辦商會自行檢測登記資料，如果發現不合規及可疑情況，不單會報案，亦會主動取消，截至現時，有272萬張電話卡因不合規被取消。

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