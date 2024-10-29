都市病｜低頭族易有肩胛提肌損傷 中醫師拆解3大症狀+療法

▲ (istock圖)

肩胛提肌勞損，是香港常見的都市病，有人選擇以按摩紓緩肩頸不適，但治標不治本，未有針對問題根源。註冊中醫師唐文儀博士今期為大家講解肩頸痛根源，很多時是來自肩胛提肌受損。

先談談肩胛提肌的位置，人體共有兩條肩胛提肌，屬帶狀長肌肉，左右連接頸椎橫突與肩胛骨上角，收縮時會使肩胛骨上抬、內收，並同時會向下轉。日常動作如頸部側彎、旋轉或後仰，都跟肩胛提肌關聯。當這塊肌肉過分繃緊時，我們便會感到肩膊痛、單側轉頭痛或角度受限、寒背、無法搬重物等。

從激痛點着手

唐博士解釋，臨床不少病人因為日常姿勢不良，造成肩胛提肌損傷。「好多低頭族經常用電腦、手機，肩胛提肌長期處於縮短位置，繃緊疲勞，我檢查病患時，就發現好多病人在肩胛提肌都有激痛點，從這個疼痛起源點着手治療，效果都非常良好，關鍵是辨症要準確。」

長期抬肩 造成肌肉疲勞

唐醫師續說︰「長期一邊膊頭背斜孭袋，單側頭傾電話、坐姿長期縮背令肩膊內旋，都係致病原因。舉例我有一個病人，已經用拐杖行路，她來睇肩膊痛，我心想，她年紀都咁大，唔應該係玩電話，又唔駛做家務，點解會搞到肩胛提肌受損？後來見到她枝枴杖咁長，先發現係枝枴杖迫住她行路要長期提高肩部，肩胛肌持續繃緊，肩部一旦受涼或有突發動作，便很容易產生激痛點。」

當肩胛提肌有激痛點，還會帶來呼吸短促、頸背痠痛等症狀。此病症跟頸椎病的最大分別，是頸椎病多見於一側頸項疼痛，從頸部牽拉至肩和上臂。

▲ 唐文儀醫師

唐博士表示，會牽連肩胛提肌受累的，還有負責穩定肩胛骨的前鋸肌，前鋸肌位於胸肌和背闊肌之間，當前鋸肌太過脆弱，肩胛提肌就會超出負苛。另背部斜方肌若有激痛點，也會造成肩胛提肌異常。小腿肌肉無力、下肢長度不相等、扁平足等，腰方肌短縮引起的不對稱，也會對肩胛提肌施加壓力，引發一連串的症狀。

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