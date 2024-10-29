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性罪行︱風雨蘭：2019至23年性暴力求助個案上升　惟報案率下跌

社會

發布時間： 46 分鐘前

最後更新： 39 分鐘前

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(風雨蘭提供)

風雨蘭表示，就2019至2023年的五年間所深入跟進之1,984宗性暴力求助個案及其他過去之個案作數據統計及分析。發現19-23年期間性暴力個案數字上升、不過性暴力事件的報案率近年有所下跌。

研究將過去15年以每5年為一個階段作對比，風雨蘭作跟進的整體性暴力個案數字呈持續上升趨勢。由2009-13年間的1,047宗深入跟進個案，至2014-18年上升至1,336宗個案，及至2019-23年再攀升至1,984宗個案；於最近的兩個五年間升幅達48.5%。

機構表示，本港延遲求助的個案數字在過去15年依然顯著，過去五年的求助個案中，由事發當日起計算，整體當事人平均延遲1,536.8日（約4.2年）始求助。

性暴力事件的報案率近年有所下跌。2009-13年間有56.8%的個案事主有報案，至2014-18年間下跌至44.1%，及至2019-23年間僅為41.4%。

涉及「插入式性侵」的個案中，共有48位求助者雖然同樣遭受「插入式性侵」，但因並非「陰道交」，在現行司法制度中只會被定義為「猥褻侵犯」（俗稱非禮）或其他性罪行，與求助者所經歷的創傷存在巨大落差。

機構認為，不少本來進入刑事司法程序的案件因當事人撤訴而終結，反映現有司法程序對於個案事主的保護措施並不足夠，減低了當事人透過司法程序尋求公義的信心。風雨蘭資深研究主任邱志衡表示，司法程序的相關支援措施仍有待進步，當局應探討改善性罪行個案的報案、調查與起訴程序，以使司法程序的各步都能夠體現創傷知情之原則，從而減輕性暴力當事人從中需承受的壓力。

風雨蘭總幹事莊子慧表示，個案輔導的過程中，我們發現影像性暴力及親密伴侶性暴力都牽涉社會缺乏對『同意』（Consent）概念的清晰而一致的理解。例如當發生未經同意下發佈私密影像的事件時，受害人經常被質疑主動拍私密照就等於同意分享，反映部份人對於『性互動中同意某特定行為並不等於同意其他行為』的意識不足，亦於主動一方有責任清晰確認對方的意願上未有一致的理解，需要進一步的公眾教育，及法律改革以進一步推動尊重意願的實踐。」

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