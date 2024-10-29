直擊體驗｜國泰爾雅商務客艙享手工啤 升級經濟艙特闊空間安心挨後

▲ 陳法拉作為星級嘉賓，見證全新客艙的啟動。（攝：王茵芸）

國泰航空為旗下波音777-300ER機隊升級改造，正式推出嶄新的爾雅商務客艙（Aria Suite）、特選經濟客艙和煥然一新的經濟客艙，首航已於10月18日出發。

記者早前亦有機會體驗試用全新商務客艙的設施，以及機上的美酒佳釀。

▲ 爾雅商務客艙每個座位提供獨立趟門，私隱度大大提升。（攝：王茵芸）

國泰航班升級改造的波音777-300ER，首航由香港飛至北京前，便在香港國際機場的香港飛機工程公司機庫內舉行別開生面的啟動禮，為新客艙揭開序幕，嘉賓還有影星陳法拉，體驗各項新穎的機艙設施。

是次介紹的波音777-300ER客機，全機設有45個可躺商務座位、48個特選經濟座位及268個經濟客艙座位。客艙內的每個細節都體現設計美學和工藝匠心，兼顧舒適和隱私兼備的私人空間，務求在搭乘時享受沉浸式體驗，使旅程更輕鬆稱心。

▲ 邊食邊欣賞24吋大電視，更加滋味。（攝：王茵芸）

全新Aria Suite爾雅商務客艙保留過去的反魚骨式座位排列，線條流麗的環繞式包座位，顏色由過去的綠色變成黑及香檳色，平臥睡床布料採用rohi羊毛纖維，透氣舒適。設計上最明顯改動首次採用的獨立趟門，及在兩個座位中間詻有隔板，令個人私穩度更高，乘客可更安心個專屬空間內工作、休息或用享用娛樂設備。

▲ 今次參觀的波音客機共有268個經濟座位。（攝：王茵芸）

座位備有24吋4K電視，並提供藍牙音訊傳輸功能，乘客就可把個人影音產品透過藍芽成作連接，感受更優質聽覺體驗。商務艙並提供無線充電功能、全程免費無線網絡，座位旁的置物空間，可以放置手提電腦、書籍等物件。

商務客艙餐飲上自然亦極盡味覺享受，除了可品嘗香港頂級大廚設計的佳餚，提供一系列健怡養生及可持續食材為主的菜式，機上飲品還可享用多款美酒、葡萄酒，香檳、高級烈酒、以及特製Betsy 手工啤酒或新鮮烘焙咖啡。

▲ 特選經濟客艙座位以銀灰配啡色為主調，寬大的傾料角度及伸縮空間。（攝：王茵芸）

特選經濟客艙座位以銀灰配啡色為主調，備有個人閱讀燈、15.6吋4K屏幕，及寬大的傾料角度及伸縮空間，一定不怕影響後面乘客。

