打擊毒品｜海關破兩宗毒品案拘3男女　檢約1,000萬元懷疑大麻花及可卡因

▲ 海關破獲兩宗毒品案件並檢獲約1,000萬元懷疑毒品。（曾秋文攝）

海關偵破一宗航空旅客販毒案及搗破兩個毒品儲存倉，共檢獲8公斤可卡因及20公斤大麻花，市值約1,000萬元，拘捕3名男女。海關毒品調查科毒品調查第3組調查主任姚文顥表示，昨日（28日）在粉嶺近港鐵站截查一名男子，在其手持的2個環保袋中發現約1.5公斤大麻花，其後在附近一輛私家車及大埔一村屋搜出約15公斤及3.5公斤大麻花，行動中檢獲的毒品市值約450萬元。被捕男子28歲，報稱無業，已被控3項「販運危險藥物」罪，明日（30日）在粉嶺裁判法院提堂。

海關機場調查課調查主任卓主烽表示，日前（27日）人員在機場揀選由法國巴黎飛抵香港的一對外籍旅客（64歲及59歲）清關，該對男女攜帶寄艙2個行李喼和3個手提行李袋，經X光掃描發現影像有異，打開後發現重新縫合和膠水黏合的痕跡，搜查後發現在夾層中有共8公斤可卡因，市值570萬元，兩人被控以「販運危險藥物」罪，明日（30日）在西九龍裁判法院提堂。

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記者：曾秋文