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久坐危害｜久坐易損害代謝能力　醫生推薦「4秒運動」有效燃脂血脂下降達31%

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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久坐易損害代謝能力，醫生推薦「4秒運動」有效燃脂，血脂下降達31%。

【打工仔／久坐危害／運動】不少打工仔因工作原因，容易在辦公室内久坐。台灣有醫生推薦，做「4秒運動」可以逆轉久坐帶來的傷害，不僅可以增加身體燃脂效率，還能降低餐後血脂。

最新影片推介：

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久坐危害｜4秒運動可逆轉久坐傷害

台灣復健科醫生王思恒在Facebook個人專頁發布影片表示，根據2020年發表在《美國運動醫學期刊》的一項研究，8位受試者在「久坐組」裡被規定一整天要坐滿8小時，只有上廁所和吃飯能起身；而在「4秒運動組」中，受試者則被要求每1小時起來5次，並健身單車上用盡全力踏踩4秒鐘，從靜止狀態踩到最快轉速，接著就下來繼續久坐。

王思恒醫生指，4秒鐘的運動，即使1天8小時反覆執行，累積起來也不過才2分40秒，而且每次4秒鐘，不喘也不痠，但真的有效果。該研究結果表明，在隔天餐後的抽血報告發現，4秒運動能增加身體燃脂效率達43%，同時餐後三酸甘油酯也降低了31%。

他表示，該研究的重點在於，久坐生活會損害身體代謝燃燒脂肪的能力，若坐太久不用肌肉，就會讓它睡著；坐太久後又接著吃大餐，則會讓多餘的油脂在血液中亂竄，因此時常活動一下肌肉對健康很有助益。不過他強調，此篇不是減重研究，想要真正減去腹部脂肪，仍然要從飲食下手。

王醫生提出，另外有3個方法可以取代「4秒運動」：

  • 如果家裡或辦公室沒有健身單車，可以4秒鐘快速徒手深蹲來取代，應該可以得到同樣效果；
  • 若工作場合不適合做深蹲，則可用最快速度爬一層樓梯；
  • 如果沒辦法1小時起來5次，可以每30至60分鐘起來做1次10至20秒的深蹲，雖然效果較差，但有做絕對比沒做好，一點點的運動就能改善代謝健康。

久坐危害｜久坐如同慢性自殺

台灣重症科醫生黃軒在Facebook個人專頁發文指出，一篇發表在「The Lancet」的研究，分析36萬多位年紀在37至73歲的人士，發現如果和每天久坐小於2小時的人相比，每天久坐超過6小時的人，罹患12種慢性病的風險竟增加了26%。

這12種慢性疾病包括：

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久坐危害｜久坐10大危害

另外，復健科醫生王思恒亦在節目《奕起聊健康》中表示，許多久坐的上班族都有肩頸痠痛或下背痛的問題，統計發現100個有下背痛的人，80至90人多半是久坐造成，原因是同一個姿勢維持太久造成下背痛。而久坐有十大傷害，他示警「當心是慢性自殺」。

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同場加映：10大致癌習慣排名

台灣腎臟專科醫生洪永祥曾在Facebook表示經過醫學證實，約有5-10%的癌症來自遺傳，其餘的則多半是生活環境、習慣與飲食造成，所以長年累月的壞習慣往往是導致癌症的最大元兇。

為了令大眾提高警覺，他分享了10項日常致癌習慣的排名，當中「久坐不動」更是排名第二，當中包括腰酸背痛、血液循環不良、坐骨神經不適等，亦會影響腸道蠕動，甚至有可能增加罹患大腸癌的風險。提醒上班人士最好買會升降的辦公桌儘量站著辦公，減少坐梳化看電視時間，且每坐三十分鐘起來伸展與活動。

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資料來源：台灣復健科醫生王思恒

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